Emmanuel Macron schnürt für den guten Zweck die Fußballschuhe

Emmanuel Macron lief bei einem Benefiz-Fußballspiel in der Nähe von Paris auf. Der französische Präsident konnte für sein Promi-Team sogar einen Treffer erzielen.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron (43) hat am Donnerstag die Fußballschuhe für den guten Zweck geschnürt. Der Politiker nahm mit anderen Prominenten an einem Wohltätigkeitsspiel in Poissy in der Nähe der Hauptstadt Paris teil. lief er mit der Rückennummer 3 im Mittelfeld auf. Macron verwandelte sogar einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zu seinen Mannschaftskameraden zählten unter anderem die ehemaligen französischen Nationalspieler Marcel Desailly (53) und Christian Karembeu (50). Auch der frühere Erfolgscoach des britischen Vereins FC Arsenal, Arsène Wenger, spielte an der Seite Macrons.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

50.000 Euro kamen bei dem Charity-Event zusammen

Im gegnerischen Team formierten sich Angestellte der Klinik Poissy/Saint-Germain-en-Laye. Insgesamt nahmen die Veranstalter 50.000 Euro ein. Die Summe soll Krankenhäusern in ganz Frankreich zur Verfügung gestellt werden.