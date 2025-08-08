Emma Thompson und Tochter Gaia begeistern bei Filmfestival

Emma Thompson und ihre Tochter Gaia sorgen mit stilvollen Outfits beim Locarno Film Festival für Aufsehen. Nach zehn Jahren ist das Mutter-Tochter-Gespann wieder in einem Film gemeinsam zu sehen.

Emma Thompson (66) und ihre Tochter Gaia Wise (25) haben einen strahlenden Auftritt beim Locarno Film Festival hingelegt. Seite an Seite schenkten sie den Fotografen ihr schönstes Lächeln. Die zweifache Oscarpreisträgerin zeigte sich am Freitag in weißer Satinbluse und -hose. Den Zweiteiler zierte ein grau-schwarzes Kirschmuster. Dazu trug sie dunkle Sandalen und legte roten Lippenstift auf.

Ihre Tochter kam ebenfalls in einer zweiteiligen Kombination. Sie wählte eine transparente Bluse mit Glitzerbesatz und Fransen, unter der ihr BH durchblitzte. Auch ihre cremefarbene Shorts funkelte. Dazu trug sie hellbraune Heels. Ihre Haare stylte sie zu einer Hochsteckfrisur, aus der sich einige Strähnen lösten. Ein natürliches Make-up rundete den Look ab.

Mutter-Tochter-Duo spielt in Action-Thriller mit

Der Anlass für ihren Auftritt: Bei dem Schweizer Filmfestival feiert der Action-Thriller "The Dead of Winter" Weltpremiere. Thompson spielt eine verwitwete Fischerin, die einer entführten Teenagerin zur Hilfe kommt. Thompsons Tochter verkörpert ihr jüngeres Ich. Auch US-Schauspielstar Judy Greer ist Teil des Casts.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag scherzte Emma Thompson laut : "Warum mit 66 Jahren mit diesem Action-Zeug anfangen?! Das ist doch einfach nur bescheuert." Besonders herausfordernd sei eine Szene gewesen, in der sie die Luft unter Wasser anhalten musste. Zudem habe es lange gedauert, sich an die finnische Kälte zu gewöhnen. Über ihre Filmfigur erzählte sie: "Diese Frau war eine echte Heldin... geprägt vom Wetter."

Erster gemeinsamer Film in zehn Jahren

Auch ihre Tochter Gaia äußerte sich zu ihrer Rolle. Sie habe es gefreut, das zum Leben zu erwecken, "was sie erlebt und welches Trauma sie durchmacht, und zu sehen, wie sie daraus zu dieser Frau wird, die fähig und bereit ist, Opfer zu bringen".

Zusammen mit ihrer Mutter stand Gaia zuletzt für den 2015 erschienen Film "Picknick mit Bären" vor der Kamera. Erfahrung als Synchronsprecherin sammelte sie bei dem Animationsfilm "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim".