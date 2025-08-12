Emma Stone über ihre Tochter: "Das größte Geschenk meines Lebens"

Im März 2021 wurde Emma Stone erstmals Mutter. Ihre Tochter hält die Schauspielerin jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In einem aktuellen Interview gibt Stone nun seltene Einblicke in ihr Leben als Mama.

Emma Stone (36) gibt seltene Einblicke in ihr Leben als Mama. 2021 wurden sie und Ehemann Dave McCary (40) Eltern von Tochter Louise (4). Wie sehr sie das Leben als Mama genießt, macht Stone nun deutlich: "Es gibt nichts, was mich glücklicher macht. Sie ist mit Sicherheit das größte Geschenk meines Lebens."

Stones berufliche Entscheidungen werden von ihrer Mutterrolle beeinflusst

Ihre Rolle als Mutter beeinflusse heute auch ihre Arbeit als Schauspielerin. Stone müsse nun genau abwägen, ob es sich lohnt, aufgrund von Dreharbeiten monatelang von ihrer Tochter getrennt zu sein. "Es hat alles gestrafft", sagte sie. "Es klingt zwar abgedroschen, aber es verändert alles. Und vereinfacht alles."

Auf die Frage, ob sich ihre Leistung als Schauspielerin verbessert habe, antwortete Stone: "Ich glaube, es setzt verschiedene Dinge frei. Ich weiß nicht, ob es speziell das ist, aber ich fühle alles, was ich nur fühlen kann, weil alles explodiert ist."

Schauspielerin ist seit 2021 Mutter

Emma Stone arbeitet seit rund 20 Jahren als Schauspielerin. Nach ersten Nebenrollen in US-Serien wie "Medium - Nichts bleibt verborgen" und "Malcolm mittendrin" wurde sie mit der Komödie "Superbad" einem größeren Publikum bekannt. Seitdem war sie in zahlreichen erfolgreichen Filmen zu sehen, darunter "Einfach zu haben", "The Amazing Spider-Man" und "La La Land". 2017 und 2024 wurde sie mit dem begehrten Oscar ausgezeichnet.

Privat fand Stone mit Dave McCary ihr Glück. Die Schauspielerin und der US-amerikanische Komiker sollen seit Oktober 2017 ein Paar sein. Zwei Jahre später folgte die Verlobung, ein weiteres Jahr darauf die Hochzeit. Sein Privatleben hält das Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im März 2021 kam dann Tochter Louise zur Welt.