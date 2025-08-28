Emma Stone: Funkelnder Auftritt in Venedig

Glamour am Lido: Auf dem roten Premierenteppich in Venedig hat sich Emma Stone in einem glitzerndem Kleid gezeigt. Auch beim Fototermin überzeugte die Oscar-Preisträgerin mit einem stilvollen Auftritt.

Emma Stone (36) hat auf dem roten Teppich der "Bugonia"-Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die zweifache Oscarpreisträgerin begeisterte in einem silbernen Kleid mit glitzernden Streifen und Ballonrock. Auch die Träger der Robe glänzten im Blitzlichtgewitter. Ein Schlitz im Rock des Kleides gab den Blick auf ihre Sandaletten frei.

Wenige Stunden zuvor hatte sie sich bei einem Fototermin noch in einem schwarzen Neckholderkleid von Louis Vuitton gezeigt. Der asymmetrische Spitzenrock sorgte für einen Wow-Auftritt. Dazu kombinierte Stone schwarze Riemchensandaletten. Bei ihrer Ankunft am Lido trug die Schauspielerin zudem eine Sonnenbrille und eine Handtasche.

"Ich glaube an Aliens"

Für Aufsehen hatte Stone auch bei einer Pressekonferenz mit einem Geständnis zum Thema Aliens gesorgt. Auf die Frage, ob sie an eine "ultimative Intelligenz" glaube, "die auf uns herabblickt", kam sie auf den Astrophysiker Carl Sagan (1934-1996) zu sprechen. "Er war fest davon überzeugt, dass die Vorstellung, wir seien allein in diesem riesigen, sich ausdehnenden Universum - und nicht, dass wir beobachtet werden - ziemlich narzisstisch ist", erklärte sie . "Also, ja, ich gebe es zu: Ich glaube an Aliens."

Die Fragen der Reporter kamen nicht von ungefähr: Ihr neuer Film "Bugonia" handelt von dem Verschwörungstheoretiker Teddy (Jesse Plemons, 37) der daran glaubt, dass eine Alien-Invasion kurz bevorsteht. Er hält seine CEO (Stone) für eine Außerirdische und kidnappt sie.

Die Science-Fiction-Komödie von Giorgos Lanthimos (51) geht bei den Filmfestspielen in Venedig ins Rennen um den Goldenen Löwen. Auch 20 andere Filme können auf den Preis hoffen. Lanthimos gewann den Goldenen Löwen bereits 2023 mit "Poor Things", in dem ebenfalls Emma Stone zu sehen war.