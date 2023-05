Eminem-Tochter Hailie Jade Scott launcht "bequeme" Mode-Kollektion

Fans können ab jetzt in der passenden Kleidung ihrem Podcast "Just a Little Shady" lauschen: Hailie Jade Scott, die leibliche Tochter von Rapper Eminem, hat ihre erste eigene Mode-Kollektion veröffentlicht.

23. Mai 2023 - 12:22 Uhr | (the/spot)

Eminems Tochter Hailie Jade Scott hat einen eigenen Podcast namens "Just a Little Shady". © Kevin Mazur/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

Als Kind prominenter Eltern ist es oft gar nicht so einfach, selbst erfolgreich Karriere zu machen. Die leibliche Tochter von Rapper Eminem (50) hat offenbar trotzdem ihren eigenen Weg gefunden. Als Host veröffentlicht Hailie Jade Scott (27) regelmäßig ihren eigenen Podcast names "Just a Little Shady". Unter dem gleichen Namen bringt sie nun ihre erste eigene Mode-Kollektion auf den Markt. Ein Jahr Arbeit für "super bequemen" Merch Die Sweatshirts, Caps, T-Shirts und Jogginghosen sind hauptsächlich als Merchandise-Artikel für ihren Podcast gedacht. , sei es ihr beim Design wichtig gewesen, dass die Kleidung nicht einfach nur nach Merch aussehen würde, sondern dass man sie wie jede andere Mode auch im Alltag tragen könne. Sie sei eine "ziemliche Perfektionistin" und habe ungefähr ein Jahr lang an der Mode-Kollektion gearbeitet, verrät Hailie Jade außerdem. Es sei ihr sehr wichtig gewesen, dass die einzelnen Teile "super bequem" zu tragen seien. Die Hauptfarben der Kollektion, die es über die Website ihres Podcasts zu erwerben gibt, sind Schwarz, Weiß, Grau und Beige. Die einzelnen Produkte kosten zwischen 33 und 60 US-Dollar. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Damit sich ihre Podcast-Zuhörerschaft ein Bild von den Kleidungsstücken machen kann, hat sich neben Hailie Jade auch ihr Verlobter Evan McClintock als Model zur Verfügung gestellt. Die beiden hatten im Februar ihre Verlobung bekannt gegeben. Hailie Jade Scott ist die leibliche Tochter des Rappers Eminem, bürgerlich Marshall Bruce Mathers III., und dessen Ex-Frau Kimberly Scott (48). Er adoptierte zudem seine Nichte Alaina und ihr Geschwisterchen Stevie, die Kinder von Scotts verstorbener Schwester. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de