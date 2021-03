Emily Ratajkowski überrascht mit ihrem After-Baby-Body

Das Model Emily Ratajkowski hat auf Instagram einen Blick auf ihren After-Baby-Body gewährt - und präsentiert sich schlank wie eh und je.

Emily Ratajkowski (29) hat am 8. März ihren Sohn zur Welt gebracht. Ihrem Körper sieht man das nicht an. In mehreren Instagram Stories zeigt sich das Model schlank wie eh und je, von Problemzonen nach der Schwangerschaft scheinbar keine Spur. In den kurzen Clips posiert Ratajkowski im aufgeknöpften Pyjama vor dem Spiegel, ihr flacher Bauch ist deutlich zu erkennen.

Ratajkowski veröffentlichte am 11. März zur Verkündung der Geburt , das sie offenbar beim Stillen ihres Kindes zeigt. Das Model erklärte im dazugehörigen Kommentar, dass der Kleine den Namen Sylvester Apollo Bear trägt. Sie habe ihren Sohn am 8. März bekommen, an dem für sie "surrealsten, wunderschönen und mit Liebe gefüllten Morgen ihres Lebens". Vater des kleinen Jungen ist Ratajkowskis Ehepartner Sebastian Bear-McClard, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist.

