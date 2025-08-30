Emily Blunt und Dwayne Johnson zeigen sich in Venedig

Zahlreiche Stars zeigen sich am Lido: Jetzt sind auch Emily Blunt und Dwayne Johnson in Venedig angekommen. Ihr Film "The Smashing Machine" feiert bei den Filmfestspielen Premiere.

Emily Blunt (42) und Dwayne "The Rock" Johnson (53) schließen sich den Stars am Lido an. Die "The Smashing Machine"-Co-Stars zeigten sich am Samstag zusammen in Venedig. Blunt trug ein schwarzes Shirt mit Dreiviertelärmeln und eine passende Hose. Unter dem teils transparenten Stoff blitzte etwas Haut durch. Dazu wählte sie weiße Sneaker und eine Prada-Handtasche. Blunt griff auch zu einer Sonnenbrille und einem gestreiften Sonnenhut.

An ihrer Seite lief Johnson in einer weißen Leinenhose und einem graublauen Strickshirt, in dessen Ausschnitt sich eine Kette legte. Auch er entschied sich für weiße Sneaker und eine Sonnenbrille.

Dwayne Johnson schwärmt von seinem ersten Venedig-Besuch

"The Rock" besucht die Filmfestspiele von Venedig zum ersten Mal. erklärte er, wie überwältigend dies für ihn sei. "Verhalte dich einfach so, als wärst du schon einmal dort gewesen, und versuche, cool zu bleiben" - diesen Ratschlag habe er bekommen. "Ich habe versucht, das zu tun, aber es fällt mir schwer, mich zu fassen", erklärte Johnson. "Ein Traum wird wahr", betonte er auch.

Dwayne Johnson übernimmt in dem Sportdrama "The Smashing Machine" die Hauptrolle des Ringers und Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Emily Blunt verkörpert Kerrs damalige Freundin. Neben der Karriere des Sportlers wird auch seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln in dem Film von Regisseur Benny Safdie (39) thematisiert. Nachdem der Streifen in Venedig seine Weltpremiere feiert, soll er Anfang Oktober in die Kinos kommen.

Nach dem Fantasy-Abenteuerfilm "Jungle Cruise" stehen Emily Blunt und Dwayne Johnson zum zweiten Mal zusammen vor der Kamera. Blunt dreht zudem aktuell "Der Teufel trägt Prada 2". Ende Juli waren erste Fotos von ihr am Set in New York City aufgetaucht. 2026 soll die Filmfortsetzung in den Kinos anlaufen.