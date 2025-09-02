Emily Blunt in Venedig: Mit diesem Kleid stiehlt sie allen die Show

In einem atemberaubenden Couture-Kleid von Tamara Ralph sorgte Emily Blunt bei der Premiere von "The Smashing Machine" in Venedig für Aufsehen. Neben Co-Star Dwayne Johnson war sie der Fashionstar auf dem roten Teppich.

Die 82. Filmfestspiele von Venedig haben einen neuen Glamour-Moment erlebt: Emily Blunt (42) zog bei der Premiere ihres Films "The Smashing Machine" alle Blicke auf sich, als sie in einer spektakulären Robe über den roten Teppich schwebte. Die britisch-US-amerikanische Schauspielerin wählte für den Abend eine trägerlose Kreation in Silber von Tamara Ralph, die ihre schmale Silhouette betonte.

Das bodenlange Kleid wurde insbesondere durch seine funkelnde Optik zum perfekten Red-Carpet-Outfit. Ihren Look komplettierte Blunt mit Plateau-Heels, ihre dunklen Haare hatte sie in eleganten Wellen zurückfrisiert, wodurch ihre auffälligen silbernen Tropfen-Ohrringe von Tiffany & Co. perfekt zur Geltung kamen. Besonders mutig zeigte sich die Schauspielerin bei ihrer Lippenstift-Wahl: Ein kräftiger Magenta-Ton, der zunächst gewagt erschien, erwies sich in Kombination mit dem Schmuck als farblich passende Entscheidung.

Strahlende Gesichter gab es auch beim Wiedersehen mit Co-Star Dwayne Johnson (53), der in einem eleganten grauen Anzug mit beigem offenem Hemd erschien. Die Chemie zwischen den beiden Stars war auch abseits der Leinwand deutlich spürbar, als sie sich herzlich begrüßten und für gemeinsame Aufnahmen posierten. Sie winkten ausgelassen in die Kameras der internationalen Presse.

Wiedersehen mit "The Rock"

Vor dem Auftritt auf dem roten Teppich und der Premiere, bei der die Stars 15-minütige Standing Ovations bekamen, ging es für Blunt und Johnson zum Photocall. Das Duo, das bereits für den Fantasy-Abenteuerfilm "Jungle Cruise" (2021) zusammengearbeitet hatte, zeigte sich auch dort bestens gelaunt vor den Fotografen. "The Rock" wählte einen lässigen Look mit weißer Leinenhose und dunkelblauem Poloshirt. Emily Blunt erschien in einem babyblauen Schiaparelli-Kleid mit goldenen Trägern.

Dwayne Johnson übernimmt in dem Sportdrama "The Smashing Machine" die Hauptrolle des Ringers und Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Emily Blunt verkörpert Kerrs damalige Freundin. Neben der Karriere des Sportlers wird auch seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln in dem Film von Regisseur Benny Safdie (39) thematisiert. Nachdem der Streifen nun in Venedig seine Weltpremiere feierte, soll er am 2. Oktober in die Kinos kommen.