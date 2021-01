"Emergency Room"-Star Dearon Thompson stirbt mit nur 55 Jahren

US-Schauspieler Dearon "Deezer D" Thompson ist mit nur 55 Jahren gestorben. In der erfolgreichen Krankenhausserie "Emergency Room" spielte er den Krankenpfleger Malik McGrath.

Dearon "Deezer D" Thompson spielt Krankenpfleger Malik McGrath in der Erfolgsserie "Emergency Room".

US-Schauspieler und Rapper Dearon "Deezer D" Thompson wurde am Donnerstagmorgen leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden, . Die Todesursache ist noch nicht offiziell bekannt. Der Künstler wurde nur 55 Jahre alt.

Bekannt war er vor allem für seine durchgehende Rolle des Krankenpflegers Malik McGrath in der erfolgreichen Krankenhausserie (1994-2009).