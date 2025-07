EM-Niederlage der DFB-Frauen löst emotionale Reaktionen aus

Am Mittwochabend sind die Final-Träume der DFB-Frauen zerplatzt. Die Enttäuschung nach der EM-Niederlage ist riesig - doch es gibt auch aufmunternde Worte und viel Zuspruch.

Die deutschen DFB-Frauen haben sich am Mittwochabend von ihrem Titel-Traum bei der EM in der Schweiz verabschieden müssen. In Zürich unterlagen sie dem spanischen Team nach Verlängerung mit 0:1. Nach der Niederlage meldeten sich hochrangige Politiker zu Wort und schenkten der Mannschaft tröstende Worte. Diese zeigte sich schwer enttäuscht.

Friedrich Merz: "Stark gekämpft"

Bundeskanzler Friedrich Merz (69) lobte das Team auf Social Media: "Bis zuletzt stark gekämpft, am Ende hat es leider doch nicht gereicht. Liebes DFB-Frauenteam, danke für diese großartigen Fußballmomente - wir sind stolz auf Euch!" Das Halbfinale verpasste er wegen eines Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) in Berlin. Für das Finale in Basel hatte sich Merz bei einem Einzug der Deutschen vorab schon angekündigt.

Frank-Walter Steinmeier: "Ihr seid wahre Vorbilder"

Frank-Walter Steinmeier (69) verfolgte das Spiel am Mittwochabend live im Stadion. Nach der Niederlage gegen den amtierenden Weltmeister hieß es auf : "Wirklich bitter, für einen Sieg gegen den Weltmeister hat es nicht ganz gereicht." Dennoch gehe das Team "erhobenen Hauptes" aus der Meisterschaft.

Steinmeier wies besonders auf die Leistung im Viertelfinale hin. "Das Spiel gegen Frankreich wird in die Fußballgeschichte eingehen: Sehr früh in Unterzahl, immer weitergespielt, keinen Ball verloren gegeben und so den Sieg erkämpft", wird er zitiert. Die Spielerinnen hätten "mit so viel Herzblut und fußballerischem Können" überzeugt und könnten stolz auf sich sein. "Ihr seid wahre Vorbilder. Dafür gebührt Euch unser größter Dank und Respekt", würdigte er sie.

DFB-Team: Die Enttäuschung überwiegt

Die Fußballerinnen zeigten sich nach dem Halbfinal-Aus bitter enttäuscht. Einige teilten den Post des DFB-Frauen-Accounts zur Niederlage in ihren Storys und ergänzten ein gebrochenes Herz. Klara Bühl (24) schrieb dazu: "Aber stolz auf das Team!" Giovanna Hoffmann (26) gab sich hoffnungsvoll. "Dieses Team ist wirklich einzigartig. Wir werden uns wieder aufrappeln", schrieb sie. Zu einem Bild, das die Mannschaft vor den deutschen Fans zeigt, schrieb sie schlicht: "Dankbar."