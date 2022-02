Elyas M'Barek feiert mit A$AP Rocky und Rihanna in Mailand

Elyas M'Barek hat bei der Mailänder Fashion Week Rihanna und ihren Partner A$AP Rocky auf einer Party getroffen. Die Sängerin wusste dabei ihren Babybauch in Szene zu setzen.

© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci / Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci

Treffen der Stars: Der deutsche Schauspieler Elyas M'Barek (39) weilt aktuell auf der Mailänder Fashion Week - genauso wie Sängerin Rihanna (34) und deren Partner, Rapper A$AP Rocky (33). Die drei Promis ließen sich unabhängig voneinander auf der Gucci-Show der Mailänder Fashion Week am Freitag fotografieren.

M'Barek trug ein farbenfrohes Outfit mit Hemd, Pollunder, kariertem Sakko und roter Hose. Rihanna setzte gekonnt ihren Babybauch in Szene: Die Sängerin glänzte in einem Latex-Top, das ihren Bauch komplett frei ließ. Dazu kombinierte sie eine weite, schwarze Satin-Hose mit rotem Drachen-Print und eine lavendelfarbene Pelzjacke. Ein auffälliger silberner Kopfschmuck komplettierte den Look. Ihr Partner A$AP Rocky wählte ein komplett schwarzes Outfit mit Shirt, Jacke, Hose und Sneakers. Seit Ende Januar ist bekannt, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Elyas M'Barek: Seite an Seite mit Rihanna

Bei der Aftershow-Party feierte Elyas M'Barek dann mit den beiden US-Stars. zu sehen ist, stand er Seite an Seite neben Rihanna und lauschte den Beats des Rappers. Dazu schrieb er "Riri", Rihannas Spitzname, und verlinkte A$AP Rocky.