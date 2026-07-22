Elton: Konzert mit Nina Chuba und den Toten Hosen geplant

Es sei "eine verrückte Idee", eine "Spaßaktion" - und doch scheint Elton es völlig ernst zu meinen: Der Moderator will ein eigenes Konzert veranstalten. Unterstützung erhofft er sich von Künstlern wie Nina Chuba und den Toten Hosen - aber auch bei internationalen Stars versucht er sein Glück ...

Elton hat "eine verrückte Idee", die er "schon ein bisschen länger" mit sich herumtrage: "Und zwar möchte ich gerne ein Konzert geben - ein Konzert, wo ich singe und ein bisschen Schlagzeug spiele." Doch damit nicht genug, wie der RTL-Moderator bei Instagram erklärt: "Ich brauche vernünftige Bands und ich brauche vielleicht auch Leute, die wirklich singen können."

Veranstalten wolle er das Konzert im März 2027 in Hamburg, und zwar "für einen guten Zweck". Nach dem Motto "Sing seinen Song" - in Anspielung auf das VOX-Format "Sing meinen Song" - sollen "20 Lieblingslieder" des 55-Jährigen performt werden. "Den ein oder anderen Künstler habe ich auch schon selber angeschrieben. Es wurde gelacht, aber es wurde auch schon Interesse gezeigt."

"Es ist eine Spaßaktion"

Der TV-Star fordert seine Follower auf, mögliche Musikacts in der Kommentarspalte zu markieren. "Es können ja auch Künstler sein, die nicht unbedingt auf meiner Playlist stehen", betont Elton. "Ich stelle mir das sehr lustig vor - wenn die da Bock drauf haben - Nina Chuba oder Kayla Shyx, wenn die zusammen mit mir einen Punkrock-Song singen oder mit den Donots zusammen, so als Beispiel ..." Er wolle "zwei Stunden vielleicht einfach nur Party machen", sagt der Entertainer weiter. "Es ist eine Spaßaktion. Es kommt nicht auf Professionalität an. Das merkt man ja daran, dass ich singen will."

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Unterhalb seines Beitrags bringt Elton selbst mehrere Namen ins Spiel. Markiert hat er unter anderem Mark Forster, die Toten Hosen, Johannes Oerding, Silbermond, Fettes Brot und Mickie Krause - aber auch, versehen mit lachenden Emojis, internationale Künstler wie die Foo Fighters oder P!nk. So mancher deutsche Act bekundet wiederum selbst Interesse: "Tolle Idee", schreibt etwa Stefanie Heinzmann, und auch Gregor Meyle scheint von Eltons Einfall angetan zu sein: "Hätte Bock", lautet der Kommentar des Sängers, "lass uns telefonieren."