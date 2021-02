Elton John und Michael Caine: Lustiges Video für die Covid-Impfung

Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser - um Werbung für diesen simplen Fakt zu machen, hat sich Elton John vor die Kamera gewagt und sein schauspielerisches Talent in einer Casting-Situation bewiesen - bis Michael Caine ins Spiel kommt.

Der National Health Service, das Gesundheitssystem von Großbritannien, hat für eine Impfkampagne : Elton John (73, ) und Michael Caine (87, ) sind in dem 90 Sekunden langen Video zu sehen. In einer Art Casting-Situation stellt sich Elton John zuerst für Probeaufnahmen auf verschiedene Arten vor. Als es schließlich um die Impfung geht, hält John seinen Ärmel hoch und zuckt kurz zusammen. Der Regisseur fragt ihn, was das gewesen sein soll, woraufhin der Sänger stolz erklärt: "Das war ich, wie ich schauspiele!" Anschließend stimmt er seinen Hit an: "I'm still standing, yeah yeah yeah!"

Der Regisseur aus dem Off reagiert auf die Vorstellung alles andere als begeistert. Schließlich gibt Elton John selbstsicher zu bedenken: "Ihr werdet keinen Größeren finden als mich." Als nächstes ist der Schauspieler Michael Caine zu sehen: "Hallo, mein Name ist Michael Caine. Ich bekam gerade eine Covid-Impfung und es hat nicht weh getan. Nicht viele Leute wissen das", sagt er entspannt in die Kamera. Der Regisseur ist begeistert: "Fantastisch!" ruft er - und: "Gebt dem anderen Kerl Bescheid, dass er den Job nicht bekommt."

Zuvor haben schon Stars wie Fußballtrainer Harry Redknapp (73), Sänger Tom Jones (80, "It's Not Unusual") oder Schauspielerin Judi Dench (86, "James Bond 007 - Skyfall") für die Impfung geworben. Elton John lässt in einer Mitteilung des NHS wissen, er wollte das Filmchen machen, um den Leuten klarzumachen, dass eine Impfung hilft, sich selbst und die Menschen, die man liebt zu schützen: "Je mehr Menschen in der Gesellschaft geimpft werden, desto größer ist die Chance, die nationale Covid-Pandemie auszurotten." Sowohl John als auch Caine haben bereits ihre Impfungen bekommen.

