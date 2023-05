Elton John und mehr: Promis gratulieren Charles III. zur Krönung

Zahlreiche Promis haben in den sozialen Medien König Charles III. zu seiner Krönung gratuliert. Dabei teilten sie auch viele Erinnerungsbilder mit dem damaligen Prinzen.

König Charles III. (74) wurde an diesem Samstag (6. Mai) offiziell in der Westminster Abbey zum König gekrönt. Zahlreiche Promis gratulieren ihm in den sozialen Medien zu diesem besonderen Ereignis.

"Herzlichen Glückwunsch an Seine Majestät König Charles III. zu seiner Krönung", schrieb etwa der britische Musikstar Elton John (76) .

Victoria Beckham (49) erinnerte am Krönungstag , die unter anderem Bilder mit ihrer ehemaligen Girlband Spice Girls und dem damaligen Prinz Charles zeigen. "Ich habe so viele schöne Erinnerungen daran, Seine Majestät während meiner ganzen Karriere zu treffen, und er ist immer so unterstützend und freundlich. Heute ist ein wahrhaft historischer Tag und ich fühle mich unglaublich demütig, König Charles III. und Königin Camilla zu feiern, während sie ihre neuen Rollen beginnen."

"Historischer Tag"

Ex-Spice-Girl-Kollegin Geri Horner (50) veröffentlichte ebenfalls mit alten Erinnerungsbildern mit dem neu gekrönten Monarchen und kommentierte sie mit: "Herzlichen Glückwunsch an König Charles III. und Königin Camilla zu diesem wirklich historischen Tag. Vielen Dank für Ihren Dienst und für Ihre Freundschaft über die Jahre. Gott schütze den König."

Mit gemeinsamen Fotos gratulierte auch Catherine Zeta-Jones (53). Die Schauspielerin, geboren in Wales, schrieb am Krönungstag : "Gott schütze den König. Gott segne die Königin. All meine Liebe an König Charles und Königin Camilla. Gerade jetzt bin ich hier in Großbritannien, in meinem besten Gewand, esse Scones mit Clotted Cream und trinke eine Menge englischen Frühstückstee."

Ex-Beatle Paul McCartney (80) hatte bereits am Morgen mit einem gemeinsamen Bild mit Charles dem Monarchen mit auf den Weg gegeben: "Genießen Sie diesen besonderen Tag in der Geschichte unseres Landes - Paul."