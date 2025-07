Elton John feiert 35 Jahre ohne Drogen und Alkohol

Seit 35 Jahren lebt Elton John abstinent - ein Wendepunkt, der sein Leben veränderte. Auf Social Media zeigt er, wie er dieses Jubiläum mit seinen Liebsten feiert.

Elton John (78) blickt auf 35 Jahre Nüchternheit zurück - und feiert dieses ganz persönliche Jubiläum im Kreis seiner Familie. einen liebevollen Einblick: Blumen, Karten und selbst gemalte Bilder schmücken den Ehrentag - vermutlich von Ehemann David Furnish (62) und den gemeinsamen Söhnen Zachary (13) und Elijah (11). "Ich bin dankbar für all die Liebe an meinem Abstinenz-Geburtstag", schreibt er zu dem Beitrag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Man trifft furchtbare Entscheidungen auf Drogen"

Wie Elton John im vergangenen Jahr erzählte, kam er durch seinen damaligen Manager und Lebensgefährten John Reid (75) erstmals mit Kokain in Kontakt. Anfangs habe ihm die Droge geholfen, seine Schüchternheit zu überwinden - doch schon bald habe sie die Kontrolle über ihn übernommen. "Man trifft furchtbare Entscheidungen auf Drogen", so der Musiker rückblickend.

"Ich wollte so verzweifelt geliebt werden, dass ich einfach Geiseln nahm. Ich sah jemanden, den ich mochte, verbrachte drei oder vier Monate mit ihm - und am Ende hassten sie mich, weil sie nichts mehr in ihrem Leben hatten außer mir", erinnert sich Elton John. 1990 fasste er den Entschluss, sich mithilfe einer Suchttherapie endgültig von Drogen und Alkohol zu lösen. Seither setzt er sich unermüdlich für andere ein: Wie das "Time"-Magazin berichtete, unterstützte er Robbie Williams (51) entscheidend bei dessen erstem Entzug - und versuchte auch, George Michael (1963-2016) zu helfen, allerdings ohne Erfolg.

Elton John gehört seit den 1970er-Jahren zu den prägenden Ikonen der internationalen Musikszene. Mit Welthits wie "Rocket Man", "Tiny Dancer" und "Candle in the Wind" schrieb er Musikgeschichte. Privat fand der Brite seit 1993 sein Glück an der Seite des kanadischen Filmproduzenten David Furnish. 2005 ging das Paar eine eingetragene Partnerschaft ein, 2014 folgte die Hochzeit. Die beiden gemeinsamen Söhne kamen mithilfe einer Leihmutter zur Welt.