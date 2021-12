Elon Musk behauptet: "Ich zahle elf Milliarden Dollar an Steuern"

Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Eigener Aussage nach kann sich neben seinem Bankkonto aber auch die Summe seiner Steuerzahlung sehen lassen.

Wer reichlich Kohle scheffelt muss nicht zwangsläufig reichlich davon an den Fiskus abtreten - diversen "Steuerparadiesen" und sonstigen Schlupflöchern sei Dank. Tesla-Gründer Elon Musk (50), der derzeit (Stand: 20. Dezember 2021) als der reichste Mensch der Welt gilt, will sich diesen Vorwurf nicht gefallen lassen. : "An alle, die sich wundern, ich werde dieses Jahr elf Milliarden Dollar an Steuern zahlen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Was den Tech-Milliardär zu dieser Offenlegung bewogen haben könnte? Vor genau einer Woche hatte die US-Senatorin Elizabeth Warren (72) Musks Wahl zur "Person des Jahres" des "Time"-Magazins mit einem bissigen Tweet kommentiert. : "Lasst uns die manipulierten Steuergesetze so ändern, dass die 'Person des Jahres' auch tatsächlich Steuern zahlt und nicht mehr auf Kosten aller anderen lebt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Unangefochten an der Spitze

Vor der Privatinsolvenz muss sich Musk trotz dieser historischen Steuerabgabe nicht sorgen - sofern seine Zahlen überhaupt stimmen. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 245 Milliarden US-Dollar ist und bleibt er mit weitem Abstand vor Amazon-Gründer Jeff Bezos (57, geschätzte 195 Milliarden US-Dollar) der reichste Mensch der Welt - elf Milliarden Dollar hin oder her...

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert