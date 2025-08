Ellie Goldstein: "Vogue"-Model erobert das Tanzparkett

Die 23-jährige Ellie Goldstein könnte bei "Strictly Come Dancing", der britischen Version von "Let's Dance", Geschichte schreiben: Berichten zufolge will das erfolgreiche Model als erste Teilnehmerin mit Down-Syndrom in einer regulären Staffel zeigen, was in ihr steckt.

(ili/spot) | 02. August 2025 - 15:59 Uhr

Ellie Goldstein bei der Verleihung der Glamour Women of the Year Awards 2024 im Hotel Raffles London. © imago/Future Image / Steve Vas

Ellie Goldstein (23) mit Down-Syndrom bei "Strictly Come Dancing", der britischen Version von "Let's Dance", antreten. Die Britin aus Essex hat bereits als Model internationale Erfolge gefeiert - jetzt will sie das Tanzparkett erobern. "BBC" hat ihre Teilnahme zwar noch nicht offiziell bestätigt, eine Quelle sagte dennoch der "Sun": "Ellie ist begeistert, bei 'Strictly' mitzumachen. Sie hat in ihrer Karriere so viele Barrieren überwunden, vom Modeln für Gucci bis zum ersten Model mit Down-Syndrom, das auf dem zu sehen war." Sie fügte hinzu: "Ellie kann es kaum erwarten, bei der Show zu starten und den Leuten zu zeigen, was sie kann." Dabei waren die Prognosen der Ärzte düster, als Ellie zur Welt kam. Sie sagten den Eltern, dass das Mädchen "niemals laufen oder sprechen" würde. Doch seit ihrer Geburt im Dezember 2001 hat sie allen Erwartungen getrotzt und als erstes Model mit Down-Syndrom, das in großen internationalen Kampagnen zu sehen war, Geschichte geschrieben. Vom Laufsteg ins Tanzstudio Ellies Weg zum Ruhm begann als Teenager auf den Laufstegen dieser Welt. Victoria's Secret, Adidas, Gucci - die größten Marken der Modebranche engagierten sie. 2023 dann der Durchbruch: Als erste Frau mit Down-Syndrom zierte sie das Cover der britischen "Vogue". , die heute weltweit verkauft wird. "Ich habe schon so viel gemodelt und ich liebe es", . "Und ich habe es geliebt, den Barbie-Job zu machen - es war toll, endlich eine Puppe zu sehen, die wie ich aussieht." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Bei "Strictly Come Dancing" soll Ellie Goldstein neben Ex-Fußballer Jimmy Floyd Hasselbaink, EastEnders-Star Balvinder Sopal und Ex-Rugby-Profi Chris Robshaw antreten. Auch Reality-TV-Sternchen Dani Dyer wird als mögliche Teilnehmerin gehandelt. Die neue Staffel startet voraussichtlich im September 2025 auf BBC. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de