"Ellenbogen durch": Juliette Schoppmann hat sich den Arm gebrochen

Juliette Schoppmann berichtet in den sozialen Medien von ihrem gebrochenen Arm, den sie sich bei einem Sturz zugezogen hat. Ihre Community sendet ihr zahlreiche Genesungswünsche.

Sängerin, Ex-"DSDS"-Kandidatin und Podcasterin Juliette Schoppmann (45) hat sich bei ihren Fans aus einem Behandlungszimmer gemeldet. "Engel, sag doch mal was", erklärte offenbar ihre Frau, Komikerin Tahnee (33), in dem Video. Den rechten Arm einbandagiert entgegnete eine sichtlich mitgenommene Schoppmann: "Ich kann auch einfach nichts mehr sagen. Ratet mal, wer auf die Fresse gefallen ist." Laut ihrer Ehefrau hat sich Schoppmann das "Ellenbogenköpfchen gebrochen". Auch am Gesicht der Sängerin sind Blessuren von dem Sturz zu sehen. Bei Facebook teilte Schoppmann ebenfalls den Clip und kommentierte: "Ellenbogen durch."

Juliette Schoppmann: "Da kann man ja nur blitzmäßig heilen"

Tahnee versichert in der Instagram-Kommentarspalte, dass sie sich gut um die Patientin kümmern wird: "Die Chefpflegerin ist stets zu Diensten." Von ihrer Community gibt es zudem aufmunternde Worte und Genesungswünsche. "Gute Besserung! Schön, dass Du es trotzdem mit Humor nimmst", schrieb etwa "DSDS"-Sieger Prince Damien (34). Schauspieler Sam Eisenstein (52) zeigte sich auf der Plattform ebenfalls mitfühlend: "Och Menno, gute Besserung."

Juliette Schoppmann meldete sich in den Kommentaren zu Wort und zeigte sich gerührt: "Ich danke euch allen so sehr für all eure lieben Besserungswünsche, Nachrichten, Kommentare usw.!" Am Ende fügte sie tapfer an: "Da kann man ja nur blitzmäßig heilen. 1.000 Dank nochmal, passt auf euch auf und habt ein schönes Wochenende!"