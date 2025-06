Ellen Pompeo wurde am Flughafen wegen Sonnenblumenkernen festgehalten

Das hat selbst "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo noch nicht erlebt: Ein harmloser Snack sorgte am Flughafen für eine Sicherheitsalarm - und beinahe hätte sie ihren Flug verpasst.

Schauspielerin Ellen Pompeo (55) hat am Flughafen mit einer Tüte Sonnenblumenkerne für Aufregung gesorgt - sogar das Bombenräumkommando rückte an. Das verriet der "Grey's Anatomy"-Star in einem Interview mit "Travel + Leisure".

"Ist das ein Witz?"

In dem Interview erinnert sich die 55-Jährige an den denkwürdigen Tag im März: Wegen eines harmlosen Gegenstands in ihrem Handgepäck wurde sie von der US-Sicherheitsbehörde Transportation Security Administration (TSA) eine Stunde lang festgehalten. "Ich hatte eine Tüte Sonnenblumenkerne dabei - Bio-Sonnenblumenkerne von Erewhon, vermutlich die teuersten, die man kaufen kann", erzählt Pompeo. "Sie haben mich buchstäblich eine Stunde lang aufgehalten und dann sogar den Bombenräumdienst gerufen."

Verwirrt habe sie die Beamten gefragt: "Was ist hier los? Ist das ein Witz?" Offenbar habe eine Chemikalie auf der Verpackung der "superteuren, schicken, biologischen, sauberen Sonnenblumenkerne" den Alarm ausgelöst, vermutet Pompeo. Um den Vorgang zu beschleunigen, bot die Schauspielerin und Regisseurin an, den Beutel einfach wegzuwerfen. Doch das lehnte man ab - sie müsse warten, bis der Bombenräumdienst den ungeöffneten Beutel als ungefährlich eingestuft habe. Erst dann durfte sie weiterreisen.

"Ich hätte fast den Flug verpasst", so Pompeo weiter. "Das hätte wirklich niemand geglaubt! Ich schrieb meinem PR-Agenten: 'Ich werde dieses Flugzeug vielleicht nicht besteigen, und du wirst nie erraten, warum.'"

Unterwegs wie Model Naomi Campbell

Trotz des Vorfalls reise sie aber weiterhin gerne, vertraute sie dem Magazin noch an. Allerdings leide sie etwas unter Flugangst. Dabei zählt sie am liebsten auf Unterstützung ihrer drei Kinder Stella Luna (15), Sienna May (10) und Eli Christopher (8), die sie mit ihrem Ehemann Chris Ivery hat. "Ich halte meine Kinder gerne an der Hand, wenn ich abhebe, was wahrscheinlich ein bisschen egoistisch ist, und sie spüren wahrscheinlich meine Angst, was wahrscheinlich nicht das Beste ist."

Im Handgepäck habe sie unter anderem immer "Wasser, Handdesinfektionsmittel und Babytücher" dabei. Denn Hygiene wird bei ihr unterwegs offensichtlich großgeschrieben: "Ich muss es wie Naomi Campbell machen und den ganzen Sitz abwischen." Auf Sonnenblumenkerne dürfte sie angesichts des erlebten Dramas künftig wohl allerdings verzichten.