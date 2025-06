Ellen Pompeo mit Fußschiene auf dem roten Teppich

Autsch! "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo hat sich verletzt und musste mit einer medizinischen Fußschiene über den roten Teppich laufen. Auf der Bühne verriet sie die kuriose Geschichte hinter der Verletzung.

Ellen Pompeo lief am Samstag mit einer Fußschiene über den roten Teppich in New York.

"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo (55) sorgte am Samstag beim Tribeca Festival in New York City für eine Überraschung: Die Schauspielerin kombinierte für den Red-Carpet-Auftritt zu ihrem lachsfarbenen Zweiteiler eine schwarze medizinische Fußschiene am rechten Fuß. Auf der Bühne hatte sie damit prompt die volle Aufmerksamkeit des Publikums.

Journalistin Katie Couric (68), die durch das Storytellers-Event führte, fragte neugierig nach: "Was zum Teufel ist mit deinem Fuß passiert?" Pompeo konterte mit trockenem Humor: "Ich wünschte, es wäre eine coole, sexy oder aufregende Geschichte - als hätte ich irgendeinen gefährlichen Stunt gemacht oder so", zitiert das "People"-Magazin aus dem Gespräch.

Nicht die erste Fußverletzung für Ellen Pompeo

Doch statt einer actionreichen Szene auf dem Tennis- oder Pickleballplatz, wie Couric vermutete, ist der wahre Grund weitaus banaler, wie Ellen Pompeo aufklärt: "Ich war im Halbschlaf und bin zu schnell aus dem Bett gesprungen. Ich bin einfach falsch aufgekommen. Ein bisschen tollpatschig von mir", erklärte sie lachend.

Noch kurioser: "Das ist fast schon mein Partytrick", witzelt sie. Ich habe das jetzt schon dreimal geschafft - also nicht auf die exakt selbe Weise, aber das war jetzt das zweite Mal, dass ich im Halbschlaf zu schnell aufgestanden bin und mir dabei den Fuß verletzt habe."

Das erste Mal sei ihr dieses Missgeschick während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Grey's Anatomy" passiert. "Ich war total übermüdet von den langen Drehtagen. Mein Wecker war gestellt, obwohl Samstag war, und ich dachte, ich hätte verschlafen. Als der Wecker losging, bin ich erschrocken aufgesprungen - und habe mir den Fuß falsch vertreten." Wenigstens habe sie damals einen guten Grund gehabt, so Pompeo. Diesmal? "Ich habe keine Ausrede!"