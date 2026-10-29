Elke Sommer ist tot: Schauspielerin stirbt drei Monate nach Ehemann

Elke Sommer ist tot. Die Schauspiellegende ist mit 85 Jahren gestorben.

Trauer um Schauspielerin Elke Sommer. Sie stirbt drei Monate nach ihrem Ehemann im Alter von 85 Jahren. Das berichtet "Bild". Sie starb in ihrem Haus in Bel Air an Herzinsuffizienz, nachdem sie lange bettlägerig gewesen war.

Lebensmittelpunkt seit 2025 in den USA

Der Tod ihres Mannes Wolf Walther im Juli war für Elke Sommer ein schwerer Verlust. Er erlag einer Krebserkrankung. Seit 1989 waren die beiden ein Paar, im August 1993 gaben sie sich das Jawort. Für beide war es die zweite Ehe, gemeinsame Kinder hatten sie nicht.

Elke Sommer und Ehemann Wolf Walther vor vier Jahren bei einem Golfturnier in Bad Griesbach © BrauerPhotos

Beisetzung in Bayern: Elke Sommers letzte Ruhe im fränkischen Marloffstein

Über 30 Jahre lang gingen Sommer und Walther gemeinsam durchs Leben. Ihr Zuhause hatten sie sowohl im kalifornischen Los Angeles als auch im fränkischen Marloffstein bei Erlangen. Ihrem letzten Wunsch zufolge soll Elke Sommer im Familiengrab im fränkischen Marloffstein beigesetzt werden.

Elke Sommers Durchbruch in Hollywood

Elke Sommer zählte zu den international bekanntesten deutschen Schauspielerinnen ihrer Generation. In den 1960er-Jahren gelang ihr der Durchbruch in Hollywood, wo sie an der Seite namhafter Filmstars spielte und sich als blonde Leinwand-Schönheit einen Namen machte. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören die Komödie "Ein Schuß im Dunkeln" mit Peter Sellers und Billy Wilders "Das Privatleben des Sherlock Holmes". Neben ihrer Filmkarriere war Sommer auch als Sängerin und Malerin tätig. Mit ihrem Erfolg in Hollywood wurde sie zu einer der international bekanntesten deutschen Filmexporte.