Elizabeth und Damian Hurley: So glamourös feiern sie seinen Abschluss

Damian Hurley hat die Schauspielschule abgeschlossen! Zur Feier schmissen er und Mutter Elizabeth Hurley sich in Schale. Auch Hurleys Ex-Ehemann Arun Nayar war dabei, um Damian zu feiern.

Schauspielerin Elizabeth Hurley (57) feiert ihren Sohn: Damian (20) tritt in ihre Fußstapfen und hat jetzt seinen Abschluss an der Schauspielschule in der Tasche. Zur Feier des Tages schmissen die beiden sich in Schale: Damian trug einen schwarzen, tief ausgeschnittenen Anzug, während Elizabeth eine glamouröse Neckholder-Robe von Roberto Cavalli zur Party trug.

Ex-Ehemann Arun Nayar war mit dabei

Für ein Foto, , posierten Mutter und Sohn mit Hurleys Ex-Ehemann Arun Nayar (57), mit dem sie von 2007 bis 2011 verheiratet war. "Mama und Papa mit mir bei der Abschlussfeier", schrieb der 22-Jährige unter den Schnappschuss, der ihn inmitten seiner Mutter und seines "Ersatzvaters" zeigt.

Zu seinem leiblichen Vater, dem verstorbenen Unternehmer Steve Bing (1965-2020), hatte Damian kaum Kontakt. Arun Nayar heiratete seine Mutter als Damian fünf war, auch nach der Trennung blieben sie enge Freunde. "Arun ist Damians Papa und ein sehr guter dazu, sie sehen sich sehr oft", .

Einen weiteren Ersatzvater fand Damian Hurley im australischen Cricket-Spieler Shane Warne (1969-2022), der im März plötzlich an einem Herzinfarkt verstarb. "Er war eine Vaterfigur in meinen prägenden Jahren", schrieb Hurley nach seinem Tod. Warne war zwischen 2011 und 2013 mit Elizabeth Hurley verlobt.