Elizabeth Hurley: Floraler Hingucker beim Pferderennen

Wow-Auftritt beim Pferderennen in Chichester: Elizabeth Hurley hat mit ihrem floralen Midikleid und stylischen Accessoires echtes Stilgefühl bewiesen.

Elizabeth Hurley (57) beweist einmal mehr Stilbewusstsein. Die britische Schauspielerin begeisterte beim Qatar Goodwood Festival in Chichester, ein bekanntes Pferderennen in Großbritannien, in einem farbenfrohen Midikleid mit floralen Prints von Saloni. Highlight waren neben dem tiefen V-Dekolleté ein XXL-Blumen-Fascinator in Pink sowie eine Statement-Sonnenbrille mit hellbraunen Gläsern.

Zu ihrem stylischen Sommer-Look kombinierte Hurley außerdem goldene Stilettos, eine dazu passende Handtasche mit goldenem Schultergurt sowie eine zarte Goldkette mit Herzanhänger. Ihre braunen Haare trug sie offen und stylte sie zu leichten Wellen.