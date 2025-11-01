Elena Uhlig stößt an ihre Grenzen: "Jetzt war es tatsächlich viel"

Eigentlich kennt man Elena Uhlig als echtes Energiebündel. Doch auch die sympathische Schauspielerin kommt irgendwann an ihre Belastungsgrenzen. Nach anstrengenden Arbeitstagen meldet sie sich bei ihren Fans – und erklärt, weshalb sie dringend für ein paar Tage zur Ruhe kommen muss.

Elena Uhlig (50) ist als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin erfolgreich. Privat hat sie ihr Glück im Schauspieler Fritz Karl (57) gefunden und zieht mit diesem vier gemeinsame Kinder groß. Die Powerfrau ist beruflich viel unterwegs und lässt Fans gerne an ihrem Arbeitsalltag teilhaben. Nun schlägt Elena Uhlig aber ungewohnt ernste Töne an und verkündet eine kurze Social-Media-Pause.

Elena Uhlig meldet sich aus dem Zug: "Ich bin so fertig"

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Elena Uhlig nach einem TV-Dreh abgekämpft und müde. Die 50-Jährige sitzt in einem ICE in Richtung München und sagt in die Kamera: "Ich bin so fertig, ich kann's euch gar nicht sagen. Ihr erlebt mich gerade wirklich... ich finde, das passt zu Halloween: Ich bin wirklich fertig."

Daraufhin lässt sie ihre Fans wissen, sich eine kleine Social-Media-Pause gönnen zu wollen: "Ich mach' mal das Handy aus jetzt am Wochenende. Ich habe aber zwei schöne Videos für euch, die poste ich noch, aber ich werde keine Storys machen. Ich muss mal kurz einfach runterfahren."

Elena Uhlig möchte am Wochenende zur Ruhe kommen und meldet sich auf Social Media ab. © instagram/elena_uhlig

Elena Uhlig an der Belastungsgrenze: "Jetzt war es tatsächlich viel"

Für einen kurzen Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob Elena Uhlig beim Aufnehmen ihrer Instagram-Story die Tränen kommen. Doch die Schauspielerin gibt gleich Entwarnung: "Alles gut, alles gut. Jetzt war es tatsächlich viel."

Schließlich meldet sich die 50-Jährige ab mit den Worten: "Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, wir hören uns am Montag." Doch ihr ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass ihre Social-Media-Abstinenz nicht von langer Dauer sein wird: "Ich liebe es ja, Insta-Storys zu machen, ich lieb' das ja." Fans werden ihr die kurze Pause sicher von Herzen gönnen.