"El Risitas": Internetphänomen Juan Joya Borja ist tot

Der spanische Komiker Juan Joya Borja ist tot. Das unter dem Namen "El Risitas" bekannt gewordene internationale Internetphänomen starb im Alter von 65 Jahren.

Der spanische Komiker Juan Joya Borja, besser bekannt unter seinem Spitznamen "El Risitas", ist am Mittwoch in einem Krankenhaus in Sevilla im Alter von 65 Jahren verstorben. Internationale Berühmtheit erlangte Borja aufgrund eines Fernsehauftritts und seines dortigen Lachanfalls. Dort erzählt er eigentlich eine alte Geschichte, wie er einst als Hilfskoch versuchte, Pfannen im Meer zu säubern, diese aber aufgrund der Flut weggespült wurden.

Diese Aufnahmen wurden in der Folge in zahlreichen Ländern verfremdet, um auf besondere Vorkommnisse aufmerksam zu machen. Dazu wurde das Video mit spanischem Originalton zigfach mit völlig anderen Untertiteln versehen. In seiner Heimat war "El Risitas", zu deutsch etwa der Kichernde, vor allem als Comedian bekannt, der seit 2000 zahlreiche TV-Auftritte absolvierte.