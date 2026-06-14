Eko Fresh packt über politische Ambitionen aus: "Meine Frau wäre super"

Eko Fresh zählt zu den lautesten politischen Stimmen im deutschen Hip-Hop. Der Kölner positioniert sich gegen Rechtsextremismus und sieht sich als Sprachrohr für Menschen mit Migrationshintergrund. Doch könnte sich der Rapper eine politische Karriere vorstellen? Im persönlichen AZ-Interview hat er es verraten – und dabei auch über Ehefrau Sarah gesprochen.

Aus seiner politischen Haltung macht Eko Fresh (42) kein Geheimnis. Der Rapper nutzt seine Songs, um auf Missstände hinzuweisen und sich unter anderem gegen Fremdenfeindlichkeit auszusprechen. Erst vor wenigen Monaten hatte er im Song "Friedrich" Kritik an Bundeskanzler Merz (70) geübt. Im persönlichen AZ-Interview stellt Eko Fresh nun diverse Missverständnisse richtig – und verrät auch, ob er selbst ein politisches Amt anstreben würde.

Eko Fresh über Politik-Ambitionen: "Würde mir das Herz brechen"

Mit "König von Deutschland" sammelte Eko Fresh im Jahr 2003 große Charterfolge. Beim "McDonald's Burger Dialog", einem politischen Panel in Berlin zum Thema Ehrenamt, traf die AZ auf den Rapper und wollte wissen, ob er sich vorstellen könnte, eines Tages "Kanzler von Deutschland" zu werden: "Ich glaube, ich könnte das nicht wirklich machen, weil mir das Herz brechen würde", so Eko Fresh ehrlich.

Der Rapper verriet: "Ich will, dass die Leute mich mögen. Und wenn du in die Politik gehst, ist es ja immer so: Die Hälfte mag dich nicht. Ich glaube, das bringe ich im Moment nicht übers Herz. Vielleicht irgendwann, wenn ich ein bisschen älter bin – aber jetzt gerade geht das noch nicht." Bei seiner Liebsten Sarah Bora (35), die als Sängerin und Moderatorin bekannt ist, sähe das anders aus: "Ich glaube, meine Frau wäre super in der Politik", so Eko Fresh im AZ-Gespräch.

Eko Fresh kann sich zum jetzigen Zeitpunkt keine politische Karriere vorstellen. Seine Frau Sarah hält der Rapper aber für taff genug, wie er der AZ verrät. © BrauerPhotos / K.Schulz

Anlässlich des "Ehrenamt"-Themas kam der Rapper auf seinen neunjährigen Sohn zu sprechen, den er mit Sarah Bora im Jahr 2016 bekam: "Ich finde es wichtig, dass er einen gewissen Wertekatalog vermittelt bekommt. Das versuche ich natürlich auch." Praktische Erfahrungen halte Eko Fresh für wichtig: "Denn das prägt einen fürs Leben. Deshalb würde ich mir wünschen, in welcher Form auch immer, [...] dass mein Sohn auch mal dahin geht, wo wirklich Not stattfindet, und sich vielleicht einbringt und hilft. Im Moment ist er natürlich noch sehr klein, aber ich wünsche mir, dass er das irgendwann mal macht. Einfach, um seinen Erfahrungsschatz damit zu bereichern."

Beim "McDonald's Burger Dialog" in Berlin diskutierte Eko Fresh mit Gesichtern aus der Politik über ehrenamtliches Engagement. Anschließend bat ihn die AZ zum Interview. © AZ

Eko Fresh über "Stadtbild"-Debatte: "Mir ging es um den Duktus"

Im Oktober 2025 hatte Eko Fresh seinen Song "Friedrich" veröffentlicht und darin die umstrittene "Stadtbild"-Aussage von Bundeskanzler Merz kritisiert. Im AZ-Gespräch wollte der Rapper diesbezüglich aber einiges klarstellen: "Ich will nicht, dass man mich falsch versteht. Mir ging es eher um den Duktus. Es ist ja nicht so, dass ich alles partout schlecht finde, was der Kanzler macht. Im Gegenteil: Ich will ja, dass er einen guten Job macht, damit es Deutschland gut geht."

Er habe den Song veröffentlicht, weil er sich als Sprachrohr für Menschen mit Migrationshintergrund betrachte: "Es ging einfach darum, eine Community sichtbar zu machen, über die nicht wirklich viel gesprochen wird und über deren Errungenschaften und Beiträge zur Gesellschaft." Denn als Kind türkischer Einwanderer sei das für ihn eine Herzensangelegenheit: "Wenn ich an meine Mutter oder meine Großeltern denke und daran, was sie hier alles geleistet haben, wie sie gearbeitet und komplett durchgezogen haben, um mir zum Beispiel ein besseres Leben zu ermöglichen – dann werde ich für sie immer Partei ergreifen."

In seinem Song "Friedrich" rappte Eko Fresh unter anderem: "Du hast echt bezaubernde Töchter. Wir auch – aber unsere hausen in Löchern." © dpa/Georg Wendt

Eko Fresh über Rapper-Klischee: "Mir hat es an nichts gefehlt"

Auch wenn die schwierige Kindheit in Köln-Kalk oft Thema seiner Songs ist, wolle Eko Fresh von diesem Image inzwischen Abstand nehmen: "Ich habe darüber viel gerappt, ja. Aber ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und muss ehrlich sagen, meine Eltern – beziehungsweise besonders meine Mutter – haben alles gemacht, was sie machen konnten."

Er erklärte der AZ: "Ich will nicht immer diese typische Rapper-Story erzählen von wegen: 'Ja, ich bin so schlecht aufgewachsen.' Denn das könnte bei manchen auch so rüberkommen, als wäre nicht genug versucht worden. Und das stimmt überhaupt nicht. Meine Mutter hat alles versucht, was sie machen konnte. Mir hat es an nichts gefehlt." Nichtsdestotrotz sei er stolz darauf, einen gesellschaftlichen Aufstieg hingelegt zu haben: "Und das hat mir ein Bewusstsein mitgegeben", so Eko Fresh. Aus diesem Grund sei es ihm heute so wichtig, sich für andere starkzumachen.