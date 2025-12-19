Ekel-Auftritt: TV-Star schockiert mit frauenverachtenden Aussagen

Im "Forsthaus Rampensau Germany" zeigen sich die Promi-Kandidaten nicht unbedingt von ihrer besten Seite. Für den vorläufigen Tiefpunkt sorgt nun Reality-Sternchen Marc-Robin Wenz, der mit seinem mittelalterlichen Frauenbild sprachlos macht.

Es gibt Menschen, die sollten einfach keine Plattform im Fernsehen bekommen. Einer von ihnen ist Marc-Robin Wenz. Der Influencer und Reality-Darsteller ist aktuell in dem Joyn-Format "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen und schockiert in den neuesten Folgen mit Aussagen, die frauenverachtender kaum sein könnten. Sogar die Produktion mischt sich ein und warnt die Zuschauer.

Reality-Sternchen sorgt für Eklat in "Forsthaus Rampensau Germany"

Bereits zum Start der Show machte der 32-Jährige klar, wie er zu Frauen steht. "Kennst du eine, kennst du alle", lautet sein Motto. Nur wenige Folgen später zeigt Marc-Robin Wenz, dass das nicht nur ein einmaliger verbaler Ausrutscher war. Im Gespräch mit Dilara Kruse und Maurice Dziwak berichtet er von einem ganz besonderen Trip zum Springbreak in die USA.

"Ich konnte mich dort benehmen wie der Präsident", prahlt er vor seinen TV-Konkurrenten. "Ich hatte eine Lounge und da waren ein Haufen Schla***." Er berichtet ausgiebig, wie er und seine Kumpels die Frauen in ihrer Nähe behandelt haben. So soll er etwa über einer Dame seinen Drink ausgeschüttet und einer anderen bewusst mit seiner Zigarette auf den Kopf geascht haben. Dabei belegt er sie immer wieder mit unterirdischen Schimpfwörtern.

Misogyner Aussetzer: Produktion warnt vor Aussagen von Marc-Robin Wenz

Bei diesen Aussagen ist selbst Dilara Kruse, die nicht unbedingt für ihre Zurückhaltung bekannt ist, fassungslos. Sie steht zwar für sich ein und sagt, dass man Frauen nicht so nennen soll, bleibt aber dennoch zurückhaltend. Maurice Dziwak zeigt sich ebenfalls entsetzt und sagt im Einzelinterview: "Wenn jemand es geschafft hat, eine gewisse Bekanntheit zu erlangen, dann steigt das einem zu Kopf. Sie denken, sie wären Gott und das ist das Problem."

Der misogyne Aussetzer hat für Marc-Robin Wenz keine direkten Konsequenzen in der Sendung. Dennoch geht die Produktion deutlich auf Abstand und schreibt dazu in einer Trigger-Warnung an die Zuschauer: "Joyn distanziert sich ausdrücklich von dieser frauenfeindlichen Haltung. Die Szenen könnten emotional fordernd sein. Bitte schaue die Inhalte nur, wenn du dich emotional stabil genug fühlst."

Mit seinem Verhalten könnte sich Marc-Robin Wenz dennoch ins Aus geschossen haben. Ob er nach der Ausstrahlung weitere Job-Angebote im Reality-TV bekommt, ist fraglich. Für viele Zuschauer dürfte klar sein: Gutes Entertainment geht anders.