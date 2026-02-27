In Ilya Viarmenich scheint Ekaterina Leonova ihre große Liebe gefunden zu haben. Die "Let's Dance"-Tänzerin schwebt im siebten Liebeshimmel. Was ist über das Paar bekannt und wie steht es um eine Hochzeit?

Ekaterina Leonova gehört seit 2013 zur TV-Familie von "Let's Dance" und konnte mit ihren Promi-Partnern bereits dreimal die RTL-Show gewinnen. Mit wem sie 2026 übers Parkett wirbeln wird, entscheidet sich in der ersten Show am Freitagabend (27. Februar). Privat hat sie in Ilya Viarmenich ihr Liebesglück gefunden. Jetzt spricht das Paar sogar schon von Hochzeit.

Partner von Ekaterina Leonovas: Das ist Ilya Viarmenich

Wie sie kurz vor Start von "Let's Dance" 2025 verkündete, hat Ekaterina Leonova in Ilya Viarmenich einen Partner gefunden. "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz", schrieb sie zu einem gemeinsamen Schnappschuss.

Was macht ihn so besonders? Dazu sagte sie im Februar 2026 zu "Bunte": "Ich glaube, in erster Linie sieht er nicht die Ekat aus dem Fernsehen in mir. Als er mich kennengelernt hat, wusste er auch gar nicht, wer ich bin."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Partner von Ekaterina Leonova: Ilya Viarmenich ist kein Unbekannter

Zwar ist der Mann neben Ekaterina Leonova "kein Promi", wie sie selbst betonte, jedoch kennt man ihn trotzdem in der Öffentlichkeit. Er ist ebenfalls als Profitänzer aktiv und arbeitet im Vergnügungspark Phantasialand in Brühl. In der Dinnershow Fantissima begeistert er täglich hunderte Gäste. Allerdings steht er dort nicht nur als Tänzer auf der Bühne. Er ist darüber hinaus der Assistent der künstlerischen Leitung und Co-Choreograf.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hochzeitsgetuschel: Das sagt Ekaterina Leonova

Würde die "Let's Dance"-Tänzerin mit ihrem Partner auch vor den Altar tanzen? Dazu sagte sie augenzwinkernd: "Ich finde, Heiraten ist keine Pflicht, wenn man das will, kann man es machen. Es ist nicht so wichtig." Doch dann schob sie lachend nach: "Oder sagen wir es so: Wenn man mir einen Antrag macht, dann würde ich nicht nein sagen."

Herkunft und Familie von "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova

Gebürtig stammt Ekaterina Leonova aus Russland. Sie wurde am 23. April 1987 in Wolgograd geboren und hat bis heute eine ganz besondere Verbindung zu ihren russischen Verwandten. "Heimat ist da, wo die Familie ist", sagte sie 2024 im Gespräch mit der AZ. Zu ihrer 13 Jahre älteren Schwester hat sie ein sehr gutes Verhältnis. Zwar hält sich die "Let's Dance"-Tänzerin zu ihrer Familie öffentlich meist bedeckt, doch im August 2024 machte sie eine Ausnahme: Auf Instagram präsentierte sie ihre Schwester in einem lustigen Videobeitrag:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ex-Partner von Ekaterina Leonova: Das ist über das Liebesleben bekannt

Sobald Ekaterina Leonova für eine neue Staffel "Let's Dance" die Hüften kreist, beginnen die Spekulationen über ihren Beziehungsstand. Jury-Mitglied Motsi Mabuse sagte dazu 2023 gegenüber der AZ: "Zwischen den Tanzpaaren muss es vor der Kamera funken und manchmal funkt es zu sehr oder es sieht zumindest danach aus – man weiß es nicht." Als Ekat mit dem Mentalmagier Timon Krause tanzte, wurde hinter vorgehaltener Hand viel getuschelt. Sie selbst sagte dazu: "Ich kann nicht einmal mit Freunden essen gehen, ohne dass mir wieder ein neuer Partner angedichtet wird. An vieles gewöhnt man sich, aber es gibt immer noch Tage, an denen es weh tut, dass man das über sich ergehen lassen muss."

Bekannt ist allerdings, dass sie mit Tänzer Paul Lorenz liiert war. Er tanzte 2015 und 2024 bei "Let's Dance" mit. Weil Ekaterina Leonova nach dem Kennenlernen auf ein Studentenvisum für Deutschland warten musste – und in Russland blieb – zog Paul Lorenz kurzzeitig zur Tänzerin.

Ekaterina Leonova mit Ex-Freund Paul Lorenz. © IMAGO

"Papa glaubte, wir wären nur Freunde gewesen. Nein, wir waren glücklich verliebt", offenbarte sie 2020 via Instagram. Die beiden waren von 2008 bis 2013 ein Paar.