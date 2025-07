Ekaterina Leonova mit Freund Ilya im Liebesurlaub in Portugal

"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova hat ihren Freund Ilya mit einer romantischen Portugal-Reise überrascht. In ihrer Instagram-Story gibt die Profitänzerin Einblicke in ihren ersten öffentlichen Liebesurlaub.

Die "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) hat ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für ihren Freund Ilya Viarmenich: Sie hat ihn mit einem romantischen Trip nach Portugal überrascht. In ihrer Instagram-Story zeigt die Profitänzerin erste Einblicke von der gemeinsamen Auszeit an der Costa do Sol, traumhafte Ausblicke aufs Meer und ein selbstgemachtes Frühstück inklusive.

"Alles war eine Überraschung für meinen Schatz", verrät die 38-Jährige nach der Ankunft in Portugal stolz. Ekat hat das Paar in einer luxuriösen Ferienvilla der Anlage Victor's Portugal Malveira-Guincho etwa 30 Autominuten von Lissabon entfernt einquartiert - ein zweistöckiges Haus mit eigenem Garten und Pool.

Erster öffentlicher Liebesurlaub

Für Ekaterina Leonova, die mit ihrem Promi-Tänzer Diego Pooth (21) gerade erst einen erneuten Sieg bei "Let's Dance" verbuchen konnte, ist es der erste öffentliche Liebesurlaub. Normalerweise ranken sich zahlreiche Gerüchte um das Liebesleben der Tänzerin, nur selten äußert sie sich dazu. Umso überraschter waren die Fans, als sie ihnen im Februar ihren neuen Partner vorstellte. Kennengelernt hat sie Ilya Viarmenich im vergangenen Oktober im Phantasialand in Brühl, wo er als Choreograf für eine Show arbeitete.

Weil Leonova in München wohnt und ihr Freund in Brühl bei Köln, denken beide bereits über den nächsten Schritt nach. "Wir überlegen auch, vielleicht zusammenzuziehen", verriet sie . "Irgendwann muss das passieren", stellte auch Viarmenich klar. Die Pendelei zwischen München und Köln könnte also schon bald ein Ende haben.