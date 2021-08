Ekaterina Leonova beginnt ein neues Leben

Ekaterina Leonova geht neue Wege: Die ehemalige Profitänzerin von "Let's Dance" hat eine neue Arbeit gefunden - in München. Auf Instagram teilt Leonova mit, wie sie sich auf ihr neues Leben freut, das so offensichtlich nicht geplant war.

"Es ist irgendwie unglaublich: neuer Job, neue Stadt, neue Wohnung und ohne Maria", schreibt Leonova zu einem Foto, auf dem sie den Arbeitsvertrag offenbar in der Hand hält. Maria ist ihre geliebte Cousine, die ihr offenbar nicht in die bayerische Hauptstadt folgt.

Mit Follower-Hilfe auf Wohnungssuche

Vor einem halben Jahr hätte sie sich das nicht vorstellen können, so Leonova weiter. "Aber ich freue mich auf das neue Kapitel in meinem Leben." Dafür kann sie offenbar, wie jeder Mensch, der nach München will, Hilfe gebrauchen: Ihre Follower fragt sie, ob jemand zufällig jemanden kennt, der eine "schöne helle Wohnung im Stadtgebiet Neuhausen oder Nymphenburg" zu vermieten hätte.

Leonova dürfte mit dem Arbeitsvertrag auch eine große Sorge weniger haben: drohte der Tänzerin die Abschiebung nach Russland, wenn sie keinen neuen Job gefunden hätte. Leonova hatte zwischen 2013 und 2019 bei RTL getanzt und danach als Zahlenanalystin bei dem Sender gearbeitet.