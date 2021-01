Eitel Sonnenschein: Cathy Hummels postet Kuschelbild mit ihrem Mats

Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass es um die Beziehung von Cathy und Mats Hummels nicht gut bestellt sein soll. Damit räumt die Influencerin nun auf.

Seit Sommer 2015 sind Cathy Hummels (32, ) und ihr Mats (32) verheiratet, im Januar 2018 kam dann ihr Söhnchen Ludwig (3) zur Welt. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass es angeblich nicht gut um die Beziehung der Influencerin und Moderatorin mit dem Fußballprofi bestellt sei. Damit räumt Hummels . Die 32-Jährige veröffentlichte ein Bild der beiden, das sie kuschelnd zeigt. Beide sehen glücklich aus, grinsen und lachen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Wunderschön und dein Herzensmensch ist bei dir"

"Kein perfektes Foto, aber das letzte Selfie ist auch schon lange her. Wahrscheinlich grinse ich deshalb so", erklärt Hummels im beigefügten Kommentar unter anderem und setzt die Hashtags #happyday und #positivevibes. Den Fans gefällt's! "Du siehst drauf glücklich aus, also ist es doch perfekt", erklärt eine Followerin etwa. Eine andere pflichtet bei und meint, Hummels lache "wunderschön und dein Herzensmensch ist bei dir".

Schon kurz nach Weihnachten ging die Influencerin auf die Gerüchte ein. "Wir hatten wirklich wunderschöne und besinnliche Tage und weil so viele von euch fragen: Nur weil man nicht ständig Fotos voneinander postet, heißt das nicht, dass wir keine Zeit als Familie verbringen", schrieb Hummels. "Alle, die meinen Mann kennen, wissen, dass er nicht gerade der 'Matsfluencer' schlechthin ist." Dazu setzte sie den Hashtag #Liebe.