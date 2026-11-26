Es hat sich ausgestocklt bei "Die Rosenheim-Cops". Am Dienstagabend lief die letzte Folge mit Marisa Burger als beliebte Polizeisekretärin. Ein Blick in die Einschaltquoten zeigt, dass der Abschied ein voller Erfolg war.

Nach fast 25 Jahren verabschiedete sich Marisa Burger in der Rolle der Miriam Stockl am Dienstagvorabend im ZDF von "Die Rosenheim-Cops". Dass ihr Abgang zahlreiche Fans der Kultserie bewegt, war längst klar. Jetzt zeigen die Einschaltquoten, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer in ihrer letzten Folge mit dem passenden Titel "Es gabat an Abschied" dabei waren.

Über vier Millionen Menschen haben zum "Rosenheim-Cops"-Abschied eingeschaltet

So teilt Bavaria Fiction, die die Sendung im Auftrag des ZDF produziert, am Mittwochmorgen mit: Rund 4,45 Millionen Menschen haben den Abschied von Marisa Burger an den TV-Bildschirmen verfolgt. Eine beachtliche Quote, die den "Rosenheim-Cops" mit einem Gesamtmarktanteil von 21,0 Prozent nicht nur ihre höchste Reichweite seit Jahren einbrachte, sondern zugleich einen neuen Jahresbestwert für 2026 aufstellte. Der bisherige Spitzenwert lag bei 4,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und wurde mit der ersten Folge des Jahres im Januar erreicht.

Marlies Moosauer, Produzentin der "Rosenheim-Cops" bei Bavaria Fiction, sagt in der Mitteilung stolz: "Dass so viele Menschen Miriam Stockls Abschied aus dem Rosenheimer Kommissariat begleitet haben, freut uns sehr. Es zeigt, wie sehr das Publikum mit unseren Figuren verbunden ist und welchen besonderen Platz die Serie im Herzen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer einnimmt. Ein solcher Abschied ist auch für uns als Team ein bewegender Moment. Gleichzeitig beginnt für die Rosenheim-Cops ein neues Kapitel, auf das wir uns sehr freuen."