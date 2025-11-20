Eine Nacht mit Burt Lancaster: So wild war die Paris-Zeit der Kessler-Zwillinge

Nach dem Tod von Alice und Ellen Kessler: Die AZ blickt zurück auf die bewegte Karriere der legendären Show-Zwillinge. Seinen Anfang nahm alles in Paris - Anekdoten aus der Zeit der Schwestern am Lido

Verführerisch, wie man sie kannte und liebte: Alice und Ellen Kessler auf einem Foto, das im Jahr 1956 entstand, als die Schwestern im Pariser Lido tanzten.

Mit Alice und Ellen Kessler verliert die Welt nicht nur die wahrscheinlich bekanntesten eineiigen Zwillinge, sondern auch Ausnahmekünstlerinnen, die ganze Nationen begeisterten. Die AZ blickt zurück: auf die Anfänge ihrer Karriere in Paris, verhängnisvolle Affären und - eine folgenschwere Abtreibung.

Kessler-Zwillinge werden am Düsseldorfer Revuetheater entdeckt

Alice und Ellen Kessler sind gerade 16 Jahre alt, als ihre Familie von Leipzig in den Westen, nach Düsseldorf, zieht. Dort fassen die Schwestern schnell Fuß im Revuetheater Palladium und werden schließlich von Pierre-Louis Guérin, dem Direktor des Pariser Lido, entdeckt. Angst, der Herausforderung nicht gewachsen zu sein? Hatten die Schwestern durchaus. Trotzdem entschieden sie sich mit gerade einmal 18 Jahren, das Angebot anzunehmen und nach Paris zu gehen - ans weltberühmte Varieté-Theater an den Champs-Élysées.

Dort tanzten sich die Zwillinge ab 1954 schnell zu Ruhm und Verehrung. "Jeder Kessler-Zwilling hat genug Musik in den Beinen und Sex im Blick, um einen ganzen Eskimo-Stamm von den Schlitten zu kippen", schrieb damals ein Kritiker über das deutsche Zwillingspaar.

Wie Alice und Ellen Kessler ihren zahlreichen Verehrern Herr wurden

Die attraktiven Schwestern konnten sich vor Angeboten nicht retten - mussten nicht selten sogar auf freundschaftliche Unterstützung zurückgreifen: "Immer, wenn sich jemand an uns heranmachen wollte, gaben sich zwei Schwule als unsere Verlobten aus. Dann war Ruhe", erzählte Alice Kessler vor knapp 20 Jahren der AZ.

Doch die Zwillinge lehnten nicht jedes Angebot ab: So kam es etwa zu einem verhängnisvollen Abend mit Hollywood-Star Burt Lancaster (†1994) in einer Pariser Hotel-Suite.

Ellen Kessler zu ihrer Nacht mit Burt Lancaster: "Habe nicht Nein sagen können"

Lancaster hatte vorgegeben, bei ihm fände eine wichtige Party statt, verriet Ellen Kessler in der Talkshow "Beckmann". Als Lancasters Produzent Alice ablenkte, führte der Schauspiel-Star Ellen in sein Schlafzimmer. "Da stand Burt Lancaster vor mir, ich war 18 Jahre alt, und habe nicht Nein sagen können", sagte sie damals. "Er hat mich verführt, und ich habe es geschehen lassen. Und das war’s. Es war nicht prickelnd. Ich war wie eine Forelle."

US-Schauspieler Burt Lancaster: Er starb bereits weit vor den Kessler-Zwillingen im Jahr 1994 im Alter von 80 Jahren an einem Herzinfarkt. © Bert Reisfeld/dpa

Burt Lancaster soll später gesagt haben, er habe nie zuvor mit einer Statue geschlafen.

Ohne Tabus: Alice Kessler spricht von ihrer Abtreibung

So heiter die Zwillinge Geschichten wie diese erzählten, so schonungslos ehrlich blieben sie bei schlimmen Erfahrungen: Im Alter von 69 Jahren erzählte Alice Kessler in der Talkshow von Johannes B. Kerner von ihrer Abtreibung: "Der Eingriff geschah ohne Narkose. Ich habe solche Schmerzen gehabt."

Aus Scham: Alice Kessler lässt sich gesundes Organ entfernen

Nur einen Tag später stand der Show-Zwilling wieder auf der Lido-Bühne. Ihr Körper bestrafte Alice Kessler bitter: Sie bekam Fieber, tanzte zwei Wochen lang einfach weiter. "Und nebenbei haben wir auch noch einen Film gemacht. Um zwölf fingen die Dreharbeiten an und abends sind wir dann wieder ins Lido."

Die Kessler-Zwillinge, Alice (l.) und Ellen Kessler bei einem Fototermin im Gärtnerplatztheater 2022. © Lennart Preiss/dpa

Die Schmerzen und das Fieber ließen nicht nach. Die Ärztin im Lido tippte auf eine Blinddarmreizung. Aus Scham sagte Alice Kessler nichts von ihrer Abtreibung - und ließ sich sogar das völlig gesunde Organ entfernen.

Lesen Sie im nächsten Teil von der Zeit der Kessler-Zwillinge in Italien, ihrem "Playboy"-Shooting und den Avancen berühmter Verehrer wie Elvis und Frank Sinatra.