Einbruch bei Mehmet Scholl: FC-Bayern-Legende und Tochter überwältigen Eindringling

Nach dieser Nacht dürfte der Schock bei Mehmet Scholl groß sein. Ein Eindringling soll sich einem Medienbericht zufolge Zugang zum Haus der FC-Bayern-Legende verschafft haben – während er selbst, seine Tochter und deren Freund schliefen.

Ein Unbekannter soll sich Zugang zum Haus von Mehmet Scholl verschafft haben – während er und seine Tochter schliefen.

Am frühen Montagmorgen (15. Juni) ging ein Notruf bei der Polizei München ein. Ein Mann soll sich Zugang zu einem fremden Haus verschafft haben und von den Bewohnern überwältigt worden sein. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz, nannte dabei aber keine Namen. Medienberichten zufolge soll es sich bei den Geschädigten um Mehmet Scholl, seine Tochter und den Schwiegersohn in spe handeln.

Eindringling in Mehmet Scholls Haus: Er wollte zur Tochter ins Bett

Um 5 Uhr morgens ist ein 48-jähriger Mann offenbar in das Anwesen des einstigen Spielers vom FC Bayern München eingedrungen. Wie " " berichtet, schlich der mutmaßliche Täter über eine offene Terrassentür ins Haus, aß etwas und duschte anschließend. Dann soll der Polizei zufolge versucht haben, sich unterherum unbekleidet ins Bett von Mehmet Scholls 20-jähriger Tochter und deren Partner zu legen.

Die Bewohner des Hauses wehrten sich gegen den Eindringling, konnten ihn überwältigen und alarmierten die Polizei, wie die Münchner Polizei mitteilt. Der 48-jährige Deutsche aus dem Kreis Miesbach wurde festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Mehmet Scholl und seine Tochter haben sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.