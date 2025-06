Ein Herz für Hunde: Christian Berkel schwitzt für den Tierschutz

Schauspieler Christian Berkel ist das Gesicht einer neuen Peta-Kampagne. Der Hunde-Fan engagiert sich für ein brandaktuelles Thema bei sommerlichen Temperaturen.

Schauspieler Christian Berkel (67) setzt sich in einer neuen Peta-Kampagne für Hunde ein, genauer gesagt: "Hunde im Sommer im Auto", wie er am Rande des Foto-Shootings erklärt. "Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen", fügt er gleich zu Beginn seines Statements hinzu, "selbst im Frühling nicht".

Christian Berkel: "Der Hund kann ersticken"

Sobald die Außentemperaturen steigen - "beispielsweise auf 20 Grad", sollten Hunde "niemals" im Auto gelassen werden. "Das Auto steht in der Sonne, die Sonne knallt drauf und in einer halben Stunde kann sich die Temperatur beinahe verdoppeln." Das sei extrem gefährlich. "Der Hund kann ersticken", warnt der Schauspieler, der viele Jahre als "Der Kriminalist" (2006-2020) im TV begeisterte.

Außerdem erinnert er daran, dass auch kein Mensch in der Situation im Auto bleiben würde. "Ihr würdet ja nie eine halbe Stunde oder länger im Auto sitzen, in der Hitze bei geschlossenen Fenstern. Ihr würdet die Fenster aufreißen, ihr würdet rausgehen aus dem Auto. Das kann der Hund nicht. Also bitte, denkt an euer Tier", so Christian Berkel.

Bei dem Foto-Shooting ist der beliebte Schauspieler, Sprecher und Autor, der selbst zwei Hunde hat, in die Rolle eines Hundes geschlüpft, der in einem viel zu heißen Auto eingesperrt ist.

Hundeliebe Promifamilie

Die Liebe zu Hunden teilt Christian Berkel mit seiner Ehefrau, Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki (62). Auf ihrem Instagram-Kanal nimmt sie die Followerinnen und Follower bei ihrem Engagement für bedauernswerte Straßenhunde in Rumänien mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

bis zu - für jeden hat sie eine liebevolle Streicheleinheit über. Ganz großes Kino.