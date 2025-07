Ein gesunder Junge: Drittes Kind für Tennisprofi Caroline Wozniacki

Die dänische Tennisspielerin Caroline Wozniacki ist wieder Mutter geworden. Am Samstag ist ihr drittes Kind, ein Junge, zur Welt gekommen. Baby und Mutter geht es gut.

Caroline Wozniacki (35) und ihr Ehepartner David Lee (42) sind wieder Eltern geworden. Das haben die Tennisspielerin und der ehemalige Basketballer schon kurz nach der Geburt des Kindes .

Caroline Wozniacki: Es ist ein Junge

Die ehemalige Weltranglistenerste und ihr Ehemann, die seit 2019 verheiratet sind, haben einen Jungen bekommen. Auf der Social-Media-Plattform teilen sie ein süßes Bild, auf dem ihre Tochter Olivia (3) und ihr Sohn James (2) das Baby liebevoll in den Armen halten. Dazu schreibt das Paar im Kommentar des gemeinsamen Beitrages: "Max Wozniacki Lee, geboren am 26. Juli 2025! Mutter und Baby sind gesund und unsere Familie könnte nicht glücklicher sein!"

Zahlreiche Fans und Kolleginnen beglückwünschen Wozniacki und Lee in den Kommentaren. Die Tennisspielerin Anastasia Pivovarova (35) schwärmt etwa von der "tollen Familie". Der offizielle Account der Australian Open kann sich derweil ein "so süß" nicht verkneifen. Daneben gibt es unter anderem auch Glückwünsche von der US-Skirennikone Lindsey Vonn (40).

Dass Caroline Wozniacki und ihr Ehemann David Lee erneut Nachwuchs erwarten, kündigten die beiden . Das Paar veröffentlichte damals ein Foto von sich mit den Kindern am Strand. Dazu verkündeten die beiden, dass die Familie kaum aufgeregter darüber sein könne, "Baby #3 bald willkommen zu heißen".

Erst Anfang Juli hatte Wozniacki ihren 35. Geburtstag gefeiert. "Olivia, James und ich möchten, dass du weißt, wie sehr wir alles zu schätzen wissen, was du tust, um unser Leben besser zu machen. Wir lieben dich so, so sehr", .