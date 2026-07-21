Ein Foto aus der "Rosenheim-Cops"-Maske: Karin Thaler verabschiedet sich allmählich

Marisa Burger wird die Krimiserie "Die Rosenheim Cops" verlassen. Ihre Kollegin Karin Thaler hat nun ein Abschiedsfoto mit ihr im Netz geteilt.

25 Jahre lang waren die "Rosenheim-Cops" ohne Frau Stockl nicht denkbar. Bald jedoch ist Schluss, Stockls Darstellerin Marisa Burger verlässt die beliebte ZDF-Krimiserie auf eigenen Wunsch. Nun hat sich ihre langjährige Kollegin Karin Thaler auf Instagram von ihr mit einem gemeinsamen Bild verabschiedet.

Ein Foto aus der Maske: Karin Thaler verabschiedet sich allmählich

Thaler hat auf dem sozialen Netzwerk ein Backstage-Foto veröffentlicht, auf dem sie und Burger in der Maske vor einem Spiegel zu sehen sind. Burger sitzt auf einem Stuhl, Thaler steht hinter ihr. Sie halten sich an den Händen und lächeln. Zu dem Bild schreibt Thaler: "Einer unserer letzten Drehtage. Es war immer schön, kreativ, unkompliziert, wertschätzend und lustig mit uns!"

In ihrem Post verrät Thaler den "Rosenheim Cops"-Fans auch einige nicht unwesentliche Details: Erstens starteten die neuen Folgen der 26. Staffel im Herbst, was allerdings schon im Vorfeld bekannt worden war. Und zweitens werde "Marissa anfangs auch noch dabei sein". Womit klar ist: Burger wird die Serie im Laufe der kommenden Staffel verlassen.

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Sie wird Frau Stockls Nachfolgerin

Die Fans freuen sich schon jetzt auf die weiteren Entwicklungen in der Serie: "Bin sehr gespannt, ob es positiv weiter geht ...", schreibt eine Nutzerin. Nicht wenige Zuschauer bedauern den Weggang Burgers. "Sehr, sehr schade, dass Marisa Burger die Rosenheim Cops verlässt", heißt es in einem Kommentar. In einem weiteren ist zu lesen: "Ohne Frau Stockel geht es nicht."

Doch, es geht auch ohne sie weiter. In der Empfangsdame Christin Lange hat das TV-Kommissariat Ersatz für Frau Stockl gefunden. Und in ihrer Darstellerin Sarah Thonig eine Nachfolgerin von Marissa Burger. Über die Beförderung dürften sich beide freuen, ganz sicher aber Thonig, die bereits seit 2015 Teil der "Rosenheim-Cops" ist. "Es ist ein neuer Schritt, ein neues Stockwerk, aber ich kenne diese Menschen, die diese Serie machen - und das ist das Schönste, mit Menschen zu arbeiten, die man sehr schätzt und mag", sagte sie in einem Interview.