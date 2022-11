Ein bisserl wie in Paris: Promi-Andrang bei der Wiedereröffnung des Longchamp-Flagship-Stores in München

Der Longchamp-Flagship-Store in der Münchner Residenzstraße hat wieder geöffnet. Das Event zum Reopening ließen sich die Promis natürlich nicht entgehen.

Unter anderem kame Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt sowie die Models Toni Garrn und Sara Nuru zur Wiedereröffnung des Longchamps-Flagship-Stores in der Münchner Residenzstraße.

Unter anderem kame Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt sowie die Models Toni Garrn und Sara Nuru zur Wiedereröffnung des Longchamps-Flagship-Stores in der Münchner Residenzstraße.

Der Longchamp-Flagship-Store in der Residenzstraße erstrahlt in neuem Licht – und mit einem neuen Konzept, das an das elegante Flair eines Pariser Apartments erinnern soll.

Longchamp-Event in München: Models Toni Garrn und Sara Nuru dabei

Zur Wiedereröffnung (und späterem Dinner bei Dallmayr) mit dabei: Topmodel Toni Garrn, Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt, Victoria Swarowski und das schwangere Model Sara Nuru.

Die Bilder vom Event gibt's oben zum Durchklicken.