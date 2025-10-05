Ehrliche Worte von "Sturm der Liebe"-Star: Von ihm würde sich Katharina Scheuba mehr "Rückgrat" wünschen

"Sturm der Liebe" ist seit dem 1. September aus der Sommerpause zurück und Fans erfahren endlich, wie es am fiktiven Fürstenhof weitergeht. Im Interview mit der AZ spricht Hauptdarstellerin Katharina Scheuba ganz offen über die Beziehung ihrer Serienfigur "Maxi" – und gibt erste Details zum großen Staffelfinale im Herbst preis.

Katharina Scheuba spielt aktuell bei "Sturm der Liebe" die Rolle der "Maxi". Mit der AZ spricht sie über die Zukunft ihres Seriencharakters.

Am 28. August 2024 flimmerte Katharina Scheuba (31) zum ersten Mal bei "Sturm der Liebe" über die Bildschirme. Die gebürtige Wienerin hat in der aktuellen Staffel eine der Hauptrollen inne. Als "Maxi" konnte sie das Herz von Seriencharakter "Henry" für sich gewinnen – doch natürlich ließen die Probleme im Telenovela-Kosmos nicht lange auf sich warten. In der AZ kommt die Schauspielerin auf das ereignisreiche vergangene Jahr zu sprechen. Und dabei lässt sich Scheuba sogar ein paar Details zum großen Staffelfinale entlocken.

"Sturm der Liebe"-Star: "Fühlt sich wie ein Lebenskapitel an"

Katharina Scheuba ist erst 31 Jahre jung, doch hat sie sich schon einige Lebensträume erfüllt. Die studierte Ärztin stand regelmäßig im OP-Saal, ehe sie 2024 eine Hauptrolle bei "Sturm der Liebe" übernahm. Im AZ-Interview verrät sie unter anderem, wie sie die vergangenen Monate erlebt hat – und ob sie sich eine Rückkehr zur Medizin vorstellen kann.

AZ: Liebe Frau Scheuba, wie sehr hat sich Ihr Leben durch "Sturm der Liebe" verändert?

KATHARINA SCHEUBA: Sehr! Es fühlt sich wirklich wie ein Lebenskapitel an. Ich habe in dieser intensiven Zeit unglaublich viel über das Drehen im Serienrhythmus gelernt und durfte tolle Menschen kennenlernen. Und ja, der Alltag verändert sich auch, wenn man Teil eines so bekannten Formats ist, das spüre ich immer wieder.

Werden Sie häufig auf der Straße erkannt und angesprochen?

Ja, das passiert tatsächlich immer öfter – und ich habe bisher nur schöne Begegnungen erlebt. Neulich hat mich eine ältere Dame im Supermarkt umarmt und gesagt: "Bitte bleiben Sie noch ganz lange dabei!" Es ist schön, dass "Maxi" vom Publikum so ins Herz geschlossen wird!

Bei "Sturm der Liebe" durchleben "Henry" (Elias Reichert) und "Maxi" (Katharina Scheuba) viele Höhen und Tiefen. © ARD/Christof Arnold

Staffelfinale von "Sturm der Liebe": "Es wird emotional"

Steht schon fest, wann die Geschichte von "Maxi" und "Henry" auserzählt sein wird?

Unsere Staffel wird voraussichtlich Ende Oktober ins große Finale gehen... und ich kann versprechen: es wird emotional.

Was wünschen Sie sich für Ihren Seriencharakter?

Ich wünsche Maxi noch die ein oder andere unerwartete Wendung.

Hand aufs Herz: Wäre "Henry" ein Mann, der Sie im echten Leben ansprechen würde?

Henry ist ein einzigartiger Charakter, aber im echten Leben würde mir bei ihm eine Portion Rückgrat fehlen – vor allem in Bezug auf seine Mutter.

"Henrys" intrigante Serienmutter "Sophia" wird von Krista Birkner (re.) gespielt. Im echten Leben würde sich Katharina Scheuba eher nicht in "Henry" verlieben. © imago/SvenSimon

"Sturm der Liebe"-Star: Von dieser Rolle träumt Katharina Scheuba

Haben sich durch "Sturm der Liebe" neue Türen für Sie geöffnet?

Ja, absolut. Ich bin sehr dankbar für meine Zeit beim "Sturm" – man wird durch so eine Rolle sichtbarer und das ist ein tolles Sprungbrett. Es ist schön, dass diese Erfahrung in der Branche gesehen und geschätzt wird. Und ich freue mich, dass es weitergeht! Momentan kann ich verraten, dass ich in der 14. Staffel als Polizistin bei "Hubert ohne Staller" dabei sein werde, darauf freue ich mich sehr.

Gibt es eine Rolle, die Sie in Zukunft besonders reizen würde?

Mich interessieren komplexe Frauenrollen, die schwierige Entscheidungen treffen müssen, die Diskurse anregen, etwas Gesellschaftskritisches, das fordert. Sehr gerne würde ich in eine biografische Rolle schlüpfen und deren Geschichte erzählen, wie zum Beispiel das unglaubliche Leben der Hedy Lamarr.

"Sturm der Liebe"-Star: München ist "zweites Zuhause" geworden

Sie sind studierte Ärztin. Gibt es schon Pläne für eine Rückkehr zur Medizin?

Die Medizin ist ein Teil von mir und wird es immer bleiben. Im Moment lebe ich meinen Traum als Schauspielerin, aber ich schließe nicht aus, dass die beiden Welten sich eines Tages wieder berühren werden. Gerade war ich für einen Dreh in Wien und habe den Besuch in der Heimat gleich mit einem Besuch im OP verbunden – das war richtig schön!

Der AZ gewährt Katharina Scheuba Einblicke in ihre Arbeit im OP-Saal. © privat

Aber haben Sie sich auch in München gut eingelebt?

Richtig gut! Ich mag die Mischung aus bayerischer Tradition und internationalem Flair und habe einige Ecken schon richtig ins Herz geschlossen. Aber vor allem sind es die tollen Menschen, die ich hier gefunden habe, die München zu einem zweiten Zuhause für mich machen.