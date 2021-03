Ehrenpreis für Lilo Pulver: Sie zeigt sich fröhlich-fit mit 91

Schauspielerin Liselotte Pulver hat in ihrer internationalen Karriere schon einiges erreicht. Jetzt ist ein weiterer Preis hinzugekommen und sie zeigt sich mit 91 Jahren noch immer fröhlich-fit.

Wiedersehen macht Freude - so wie mit dieser wunderbaren Dame, die sich immer noch etwas sehr Mädchenhaftes bewahrt hat: Liselotte "Lilo" Pulver (91, "Ich denke oft an Piroschka") wurde jetzt in einer virtuellen Gala der Verleihung des Schweizer Filmpreises geehrt.

Lilo Pulver wurde in den 50ern und 60ern im deutschsprachigen Raum zum Star - aber auch international, vor allem in Komödien wie in Billy Wilders "Eins, zwei, drei".

Lilo Pulver freut sich über Ehrenpreis

Nun wurde die gebürtige Schweizerin mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Lilo Pulver, die in Bern in einer Altersresidenz wohnt, freute sich sehr über die Ehre.

Bei einem kleinen Fototermin draußen an der frischen Luft bewies die Schauspielerin, wie fröhlich und fit sie ist. Im kunterbunt gemusterten Anzug hielt sie den Preis in die Luft und strahlte mit der Frühlingssonne um die Wette.

Ihr Jungbrunnen-Trick? Lilo Pulver schwört auf Morgengymnastik und Mittagsschlaf.