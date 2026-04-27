Ehevertrag von Birgit Schrowange: Wo die Moderatorin keinen Spielraum zulässt

Birgit Schrowange ist an der Seite von Ehemann Frank Spothelfer sehr glücklich. Doch die Moderatorin bleibt trotz rosaroter Brille realistisch. Nun spricht sie über ihren Ehevertrag – und verrät, warum ihr dieser so wichtig war.

Birgit Schrowange (68) erfindet sich immer wieder neu. Erst vor wenigen Monaten wagte sie mit Ehemann Frank Spothelfer (59) einen Neubeginn in München. Doch bei der Zukunftsplanung hört es auf mit ihrer Spontaneität: Schrowange erzählt nun, warum Ehevertrag und Testament für sie unverhandelbar sind.

Birgit Schrowange über Nachlassplanung: "Gibt Sicherheit und Frieden"

Birgit Schrowange lernte 2017 den Unternehmer Frank Spothelfer auf einer Kreuzfahrt kennen – und geht seitdem mit ihm durchs Leben. Der Schweizer Unternehmer hat aus einer früheren Beziehung zwei Töchter, Daniela und Vanessa. Schrowange selbst bekam im Jahr 2000 Sohn Laurin mit ihrem damaligen Partner Markus Lanz (57). Im Interview mit dem "BBBank Private Banking"-Kundenmagazin erklärt die Moderatorin, wie ihre Patchwork-Situation die Nachlassplanung beeinflusst habe.

"Ich habe ein Testament und einen Ehevertrag. Gerade in Patchwork-Familien ist Klarheit entscheidend. Das gibt Sicherheit – und Frieden", so Birgit Schrowange. Was aus ihrem Nachlass wird, wolle die Moderatorin nicht dem Zufall überlassen: "Sein Vermögen an den Ehepartner oder an Kinder zu übertragen, kann man aktiv gestalten, auch schon zu Lebzeiten."

Frank Spothelfer und Birgit Schrowange haben für die Zukunft vorgesorgt. © imago/APress

Birgit Schrowange nach München-Umzug: "Wie Studentenleben"

Auch wenn sich Birgit Schrowange für zukünftige Eventualitäten gerüstet hat, erfreut sie sich am Leben im Hier und Jetzt. Ihr kürzlicher Umzug in die bayerische Hauptstadt habe ganz frischen Wind in die Ehe gebracht, wie sie erzählt: "Mein Mann und ich genießen es sehr. Er hat aufgehört zu arbeiten, ich selbst bin in der glücklichen Lage, nur noch das machen zu können, was mir wirklich Freude bereitet."

Die Moderatorin gerät ins Schwärmen: "Wir erkunden gemeinsam die Stadt, das Umland, reisen viel. Es fühlt sich fast an wie Studentenleben – nur mit mehr Lebenserfahrung. Und mit der Freiheit, Nein sagen zu können." Im Gespräch mit der AZ hatte sie vor einigen Monaten bereits über die bayerische Metropole gesagt: "Der hohe Freizeitwert macht München aus. Ich habe auch schon ein paar nette Läden gefunden, wo ich gerne hingehe. Wir mögen es einfach!"