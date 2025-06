Ehemann führt Regie: Michelle Williams spielt Hauptrolle am Theater

Michelle Williams kehrt nach fast zehn Jahren auf die Theaterbühne zurück - für ein von ihrem Ehemann inszeniertes Stück. Die Schauspielerin wird neben "Challengers"-Star Mike Faist in "Anna Christie" zu sehen sein.

Oscar-Preisträgerin Michelle Williams (44) kehrt auf die Theaterbühne zurück: Die Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle in einer Neuinszenierung des Klassikers "Anna Christie", die ab Herbst im renommierten St. Ann's Warehouse in New York zu sehen sein wird. An ihrer Seite spielt Shootingstar Mike Faist (33), der unter anderem mit "West Side Story" und "Challengers" für Aufsehen sorgte.

Auch besonders: Inszeniert wird das Stück von keinem Geringeren als Thomas Kail (48), Ehemann von Williams und Tony-prämierter Regisseur, der unter anderem mit dem Broadway-Hit "Hamilton" große Erfolge feierte.

, fällt der Startschuss für das Off-Broadway-Highlight am 25. November 2025, die Spielzeit läuft bis zum 1. Februar 2026.

Das Drama "Anna Christie" zählt zu den bedeutendsten Werken der US-amerikanischen Theaterliteratur. Im New York der 1920er Jahre erzählt es die Geschichte einer jungen Frau, die als Prostituierte ihre Vergangenheit hinter sich lassen will und bei ihrer Rückkehr in die Welt ihres entfremdeten Vaters auf neue Herausforderungen und unerwartete Liebe stößt.

Rückkehr ans Theater nach fast zehn Jahren

Michelle Williams, die vor allem durch die Serie "Dawson's Creek" und den Film "Brokeback Mountain" (2005) bekannt wurde, hat bereits einige Bühnenerfahrung - "Anna Christie" ist jedoch ihre erste Theaterrolle seit fast zehn Jahren. 2014 hatte die Schauspielerin ihr Broadway-Debüt mit "Cabaret", 2016 folgte "Blackbird".

Ehemann Thomas Kail, den sie 2020 heiratete, ist seit vielen Jahren am Broadway tätig, unter anderem inszenierte er das Musical "In the Heights", für das er eine Tony-Nominierung erhielt. Sein wohl berühmtestes Werk ist die Kollaboration mit Lin-Manuel Miranda für "Hamilton" im Jahr 2015, wofür er mit dem Tony Award ausgezeichnet wurde.

Mike Faist, der durch "West Side Story" erstmals internationale Aufmerksamkeit erhielt, startete seine Schauspielkarriere am Theater. Zunächst mit kleineren Off-Broadway-Rollen, ab 2012 in "Newsies" und ab 2016 in "Dear Evan Hansen", für das er für den Tony als Bester Nebendarsteller nominiert wurde. 2023 war er am Londoner West End im Theaterstück "Brokeback Mountain" zu sehen.