Ehemann Benji Madden unterstützt Cameron Diaz' Film-Comeback

Cameron Diaz kehrt aus ihrem Ruhestand zurück und dreht an der Seite von Jamie Foxx einen neuen Film. Ihr Ehemann, Benji Madden, soll die Schauspielerin dabei unterstützen.

Cameron Diaz (49) ist zurück im Showgeschäft. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Schauspielerin, die vor wenigen Jahren in Schauspiel-Rente gegangen ist, bald wieder vor der Kamera stehen wird. Gemeinsam mit Jamie Foxx (54) soll sie den Netflix-Film "Back in Action" drehen. Dabei soll ihre Familie vollkommen hinter ihr stehen. Ein Insider , dass ihr Ehemann, Benji Madden (43), sich sehr für seine Frau freue.

Cameron Diaz soll "nervös" vor Comeback sein

Demnach war es Madden, der Diaz ermutigt habe, aus dem Ruhestand zurückzukehren. Die Quelle, die der Familie nahestehen soll, bezeichnete "Back in Action" zudem als "perfektes Filmprojekt" für sie. Sie habe schließlich schon in der Vergangenheit mit Jamie Foxx gearbeitet und eine "tolle Zeit" gehabt. "Sie fühlt sich ein wenig eingerostet und nervös deswegen", sagte der Insider zudem. Größtenteils freue sich Diaz aber auf das Projekt.

Diaz war zuletzt 2014 in einem Film zu sehen, in der Musicalverfilmung "Annie". Ihren Rücktritt von der Schauspielerei hatte sie 2018 verkündet. Ihren Ehemann hatte Diaz Anfang 2015 geheiratet, die gemeinsame Tochter Raddix (2) kam Ende 2019 zur Welt. Die 49-Jährige gründete in den vergangenen Jahren auch ein eigenes Wein-Label und veröffentlichte zwei Bücher. Ob Diaz nun vollständig aus dem Ruhestand zurückkehrt und wieder regelmäßig Filme drehen wird, ist noch nicht klar.