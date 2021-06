Ehemaliger Pur-Schlagzeuger Martin Stoeck ist tot

Martin Stoeck ist tot. Der ehemalige Schlagzeuger der Kultband Pur erlag im Alter von nur 58 Jahren einer Krebserkrankung.

Die Pur-Gemeinde trauert um den Musiker Martin Stoeck. Der Schlagzeuger starb im Alter von nur 58 Jahren an einer Krebserkrankung. Das gaben seine Kinder Klara und Tilmann . Demnach starb Stoeck bereits am Mittwoch, den 2. Juni 2021 in den Armen seiner Kinder. Leider habe er seine schwere Erkrankung, gegen die er sich tapfer und mit "erhobenem Haupte" gewandt habe, trotz all seiner Versuche nicht aufhalten können. Der Verlust hinterlasse eine Lücke, die niemand zu füllen vermag, heißt es weiter.

Stoeck erlernte das Schlagzeugspielen unter anderem in Los Angeles und war von 1995 bis 2015 der feste Schlagzeuger der Band Pur um Frontmann Hartmut Engler (59). und schrieb dort zu einem Bild von Stoeck: "Wir hatten so viele, unglaublich tolle Momente auf der Bühne und Backstage." Man behalte vor allem seine Lebensfreude und seine Gummibärchen in Erinnerung.