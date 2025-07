Ehemaliger Iron-Maiden-Sänger Paul Mario Day stirbt mit 69 Jahren

Die Metal-Welt trauert um Paul Mario Day: Der erste Sänger der legendären britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden ist im Alter von 69 Jahren in seinem Haus in Australien an Krebs gestorben. Day war Gründungsmitglied der stilprägenden Rock-Ikonen.

Paul Mario Day, der erste Sänger und Gründungsmitglied von Iron Maiden, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Wie das Magazin "Parade" berichtet, erlag der Musiker einer Krebserkrankung und "schlief friedlich" in seinem Haus in seiner Wahlheimat Australien ein. Seine spätere Band More und würdigte Day als "großartigen Sänger" und "beliebte Figur in der britischen Rockmusik".

Paul Mario Day wurde 1975 von Bassist und Iron-Maiden-Mastermind Steve Harris (69) angeworben, als dieser gerade die Band formierte. Der damals 19-Jährige war damit der allererste Sänger der späteren Heavy-Metal-Legenden. Doch seine Zeit bei Iron Maiden war nur von kurzer Dauer: Bereits im Oktober 1976, nach nur rund einem Jahr, wurde Day durch Dennis Wilcock (74) ersetzt.

Mangelnde Bühnenpräsenz kostete ihn den Job

Der Grund für Days Rauswurf wurde Jahre später in der Dokumentation "Iron Maiden: The Early Days" enthüllt: mangelnde Bühnenpräsenz. In einem Interview mit "Blabbermouth" aus dem Jahr 2019 sprach Day offen darüber: "Steve sagte: 'Du musst besser werden. Du musst näher ans Publikum ran. Du musst souveräner sein. Du musst ein Held sein.' Und ich stimmte ihm zu, aber ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte."

Rückblickend bezeichnete Day seine Kündigung als "die schlimmste Erfahrung", die aber gleichzeitig "die beste Lektion" seines Lebens gewesen sei. Es hätte ihn nachhaltig zum Positivem verändert. Nach seinem Ausstieg bei Iron Maiden machte Day mit anderen Bands Karriere. Zunächst gründete er 1980 die britische Heavy-Metal-Band More, die 1981 mit ihrem Album "Warhead" bekannt wurde.

Zwischen 1983 und 1984 war Day kurzzeitig Frontmann der Metal-Band Wildfire. Seine größten kommerziellen Erfolge feierte er jedoch ab 1985, als er sich der neu formierten Glam-Rock-Band The Sweet anschloss. Der The-Sweet-Gitarrist Andy Scott (76) kondolierte bereits via Facebook der Familie und würdigte seinen ehemaligen Kollegen. Es sei ein trauriger Tag für alle Fans von The Sweet.