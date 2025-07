Ehekrise? Jetzt reagieren Barack und Michelle Obama auf die Gerüchte

Nach monatelangen Spekulationen über eine angebliche Ehekrise haben Barack und Michelle Obama erstmals öffentlich Stellung bezogen. In einem Podcast reagierten sie mit Humor auf die hartnäckigen Scheidungsgerüchte.

Die Gerüchteküche kochte monatelang auf Hochtouren. Jetzt haben Barack (63) und Michelle Obama (61) persönlich diesen Spekulationen den Garaus gemacht. , den Michelle Obama gemeinsam mit ihrem Bruder Craig Robinson (63) moderiert, räumte das Ehepaar endgültig mit den hartnäckigen Spekulationen über eine angebliche Ehekrise auf.

Der Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten als "sehr, sehr, sehr spezieller Gast" sorgte bereits für Schmunzeln. Doch noch humorvoller wurde es, als Craigs sarkastische Begrüßung die Gerüchte direkt ansprach: "Was, ihr mögt euch?" Michelle seufzte nur: "Oh ja, die Gerüchteküche." Barack Obama konterte schlagfertig: "Sie hat mich zurückgenommen! Es war eine knappe Sache."

Klare Worte von Michelle Obama

Die 61-Jährige nutzte anschließend die Gelegenheit für eine unmissverständliche Klarstellung - ganz ohne Ironie: "Es gab keinen Moment in unserer Ehe, in dem ich darüber nachgedacht hätte, meinen Mann zu verlassen." Gleichzeitig gab sie ehrlich zu, dass nicht alles immer eitel Sonnenschein war: "Wir hatten wirklich harte Zeiten, aber auch viele schöne Momente, viele Abenteuer. Und ich bin ein besserer Mensch geworden, weil ich diesen Mann geheiratet habe."

Diese offenen Worte dürften all jene überraschen, die in den vergangenen Monaten fleißig über das Ende der Obama-Ehe spekuliert hatten. Besonders Michelles Abwesenheit bei hochkarätigen öffentlichen Terminen - wie der Beerdigung von Ex-Präsident Jimmy Carter (1924-2024) oder Donald Trumps (79) Amtseinführung - hatte die Gerüchteküche immer wieder angeheizt.

Barack Obama: "Davon kriege ich nichts mit"

Der 63-jährige Ex-Präsident zeigte sich überrascht über das Ausmaß der Spekulationen: "Das sind so Dinge, die kriege ich einfach nicht mit. Dann spricht mich jemand darauf an, und ich denke mir nur: 'Wovon redest du?'" Craig Robinson berichtete von kuriosen Begegnungen mit Fremden, die ihn auf die Ehe seiner Schwester ansprachen. Eine Frau habe ihn zum Beispiel gefragt: "Was hat er angestellt? Er hat doch was gemacht, oder?" Als Robinson versicherte, dass alles in Ordnung sei, "war sie so glücklich, als hätte ich ihr ein Weihnachtsgeschenk gemacht."

Michelle lobte Barack als "engagierten" Vater, während sie gemeinsam über die absurden Spekulationen lachten. Bereits im vergangenen Monat hatte Michelle Obama in einem anderen Podcast deutlich gemacht: "Wir sind 60, Leute. Ihr werdet nicht jede Minute unseres Tages mitbekommen." Die Botschaft war bereits damals klar: Nur weil sie nicht ständig gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten, bedeutet das noch lange nicht das Ende ihrer Ehe.