Ehekrise bei den Biebers? Eine Umarmung gegen die Gerüchte

Schon seit geraumer Zeit gibt es Spekulationen über eine angebliche Ehekrise bei Justin Bieber und seiner Frau Hailey. Mit einer innigen Umarmung geben die beiden jetzt Kontra.

Sieht so ein Paar aus, das Beziehungsprobleme hat? Diese Frage haben sich viele wohl gestellt, nachdem Justin Bieber (31) innige Fotos von sich und seiner Ehefrau Hailey (28) . In den vergangenen Monaten waren zahlreiche Gerüchte rund um eine angebliche Krise in der Ehe der beiden aufgekommen. Doch der Sänger und das Model möchten den Spekulationen wohl einen Riegel vorschieben.

Der Megastar hat auf der Social-Media-Plattform vier Aufnahmen geteilt. Sie alle zeigen das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, im Freien während einer innigen Umarmung. Wohl um unmissverständlich klar zu machen, wie der Sänger zu seiner Ehefrau steht, schreibt er dazu: "Mein für immer und ewig." Dazu postet Bieber zahlreiche Herz-Emojis. Hailey hat den Beitrag gelikt.

Justin Bieber kämpft mit Aggressionsproblemen

In den vergangenen Monaten kamen aber nicht nur Gerüchte über die Beziehung des Paares auf. Viele Fans machten sich auch Sorgen um den Megastar. Der , dass er unter Aggressionsproblemen leidet. Die Leute hätten ihm wiederholt gesagt, dass er "heilen" solle, teilte Bieber in einem Post vom 16. Juni mit. Und er fragte: "Glaubt ihr nicht, dass ich, wenn ich mich selbst hätte in Ordnung bringen können, das nicht schon längst getan hätte? Ich weiß, ich bin kaputt. Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe."

In einem rund einen Monat zuvor veröffentlichten Interview verteidigte Hailey Bieber ihre Ehe mit Justin. "Nun, ich dachte, nach sieben Jahren wäre es schon vorbei, aber das ist nicht der Fall", erklärte sie im darauf angesprochen, ob sie glaube, dass das Gerede in den sozialen Medien irgendwann abebben würde. "Man sollte meinen, dass sich die Leute nach der Geburt eines Kindes vielleicht weiterbewegen und sich ein bisschen entspannen würden, aber nein." Justin und Hailey Bieber sind seit rund einem Jahr Eltern eines Sohnes. Jack Blues Bieber erblickte im August 2024 das Licht der Welt.