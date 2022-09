Ehefrau von Markus Lanz startet beruflich voll durch: "Verbote machen schlechte Laune"

Angela Lanz hat die mediale Aufmerksamkeit nie gesucht, machte viel lieber ihr eigenes Ding – und wollte nicht nur als Ehefrau von Talkmaster Markus Lanz wahrgenommen werden. Jetzt gibt sie ein seltenes Interview und will Frauen mit dem Blog "heal­­­­_.n._glow" stärken.

Seit 2009 liebt ZDF-Moderator Markus Lanz seine jetzige Ehefrau Angela. Der Südtiroler und die Deutsch-Japanerin gaben sich 2011 das Wort. Zwei gemeinsame Töchter (*2014 und *2018) krönten das Familien-Glück. Mit Birgit Schrowange hat Markus Lanz einen Sohn.

Während sich die Betriebswirtin und Marketing-Expertin viele Jahre aus den Medien hielt und auch nicht die Öffentlichkeit suchte, moderiert Markus Lanz sehr erfolgreich seine Talk-Sendung im ZDF. Er gilt als Deutschlands relevantester TV-Talker.

2014 bei "Wetten, dass..?": Angela Lanz war schwanger, als ihr Mann die Show moderierte © BrauerPhotos

Beruf: Marketing-Expertin ruft mit Bohlen-Ex Blog ins Leben

Angela Lanz könnte jetzt auch von einem großen Publikum wahrgenommen werden. Gemeinsam mit Freundin Estefania Heidemanns (Bohlen-Ex) teilt Angela Lanz ihre Anti Aging-Geheimnisse. Im Blog "heal­­­­_.n._glow" wollen die beiden Frauen "Anreize für mehr Me-time im Alltag schaffen", erklärt Lanz in "Bunte". Und weiß außerdem: "Das Ziel ist es, durch wertvolle Momente Kraft zu tanken, um wieder durchstarten zu können."

Damit meint Angela Lanz keine sportlichen Höchstleistungen. "Manchmal brauchen Körper und Geist auch einfach nur eine kleine Streicheleinheit in Form eines erholsamen Schlafs. Wer auf seinen Körper hört, muss in der Regel auf nichts verzichten. Strikte Verbote machen schlechte Laune!" Manchmal muss – und kann es – so einfach sein...

Der Ehemann von Estefania ist übrigens Markus Heidemanns. Seit 2008 produziert er die Talk-Sendung von Markus Lanz mit.