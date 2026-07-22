Ehefrau von Jan Hofer gibt öffentlich zu: "Am Anfang meine Probleme gehabt" 

Viele Jahre lang präsentierte Jan Hofer den Deutschen das Weltgeschehen in der "Tagesschau". Phong Lan Hofer kennt den Moderator ganz privat – als Ehemann und Vater ihres Sohnes. Wie sich das Leben an der Seite eines TV-Stars gestaltet? Die Managerin gewährt ehrliche Einblicke.

Jan Hofer (76) stand von 1985 bis 2020 für die "Tagesschau" vor der Kamera und hat Millionen von Deutschen mit Nachrichten versorgt. Privat fand er das Glück in der Managerin Phong Lan Hofer, mit der er 2015 einen Sohn bekam. Die Familie lebt seit 2024 offiziell in Palma de Mallorca. In einem gemeinsamen Interview plaudert die Frau des "Tagesschau"-Stars nun aus dem Nähkästchen.

Ehefrau von Jan Hofer: "Am Anfang meine Probleme gehabt"

Ob es aufregend für sie sei, auf dem "Roten Sofa" für ein Interview Platz zu nehmen – das möchte Moderatorin Inka Schneider von Phong Lan Hofer wissen. "Nun ja, ich rede jetzt mal. Da müsste Jan eher aufgeregt sein", schmunzelt die Managerin, die gemeinsam mit ihrem berühmten Ehemann in der NDR-Sendung zu Gast ist. Tipps habe er seiner Frau vorab aber nicht gegeben. "Nein, die kann inzwischen freihändig reden", scherzt der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher.

Der 76-Jährige erzählt, dass Phong Lan mit der Zeit immer souveräner wurde, wenn sie gemeinsam in der Öffentlichkeit erschienen sind: "Also anfangs war es bisschen schwierig für sie, sich zu behaupten. Viele Leute kannte sie nicht, und ich kannte halt jeden, aber das hat sich gegeben." Ob die Hamburgerin es manchmal nervig fand, an seiner Seite zu stehen? "Ich kann mittlerweile damit umgehen. Also ich habe mit der Aufmerksamkeit am Anfang meine Probleme gehabt." Inzwischen sieht sie das aber ganz gelassen, so Phong Lan Hofer.

Für Jan Hofers Ehefrau bedeutete die Beziehung einen Schritt in die Öffentlichkeit. © imago/Chris Emil Janssen

Jan Hofer und Ehefrau auf Mallorca: "Rollen haben sich getauscht"

Inka Schneider möchte daraufhin von Jan Hofer wissen, ob er denn auf Mallorca häufig von Deutschen erkannt werde. Doch der 76-Jährige erklärt, auf spanischem Boden meistens seine Ruhe zu haben: "Wir leben in einem Viertel, wo es ganz wenige Touristen gibt. Es gibt keine Hotels dort und deswegen auch wenige Touristen." Aus diesem Grund laufen ihm nur hin und wieder deutsche Reisende über den Weg, die ihn erkennen.

Ehefrau Phong Lan wirft daraufhin ein: "Also eigentlich haben sich die Rollen auch ein bisschen vertauscht bei uns. Also im Grunde bin ich überall die Mama von Henry." Damit gemeint ist der gemeinsame Sohn. "Aber du bist auch immer der Mann von Lani. Es ist einfach so", sagt sie lachend zu Jan Hofer. Er bestätigt, kein Problem damit zu haben, die Aufmerksamkeit an seine schöne Frau abzutreten. "Ich kann mich gut zurückziehen", so der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher.

Bikinibilder und drei heiße Flammen

Vor wenigen Tagen gewährte Phong Lan Hofer weitere, private Einblicke. Die 48-Jährige veröffentlichte Strandfotos auf Instagram.

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"Was zur Hölle ist Alter?", schrieb Phong Lan Hofer zu den Bikinibildern. Außerdem: "Was zum Teufel bedeutet es, meinen Körper zu verstecken?" Ihre Follower freuten sich über so viel Privatheit und ihre Botschaften. Auch Jan Hofer sieht das so. Er kommentierte drei heiße Flammen.