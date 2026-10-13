Ehebett und Cabrio: Heino verkauft Erinnerungsstücke von Hannelore (†81)

Drei Jahre nach dem Tod seiner geliebten Ehefrau macht Heino nun Tabula rasa. In einer Auktion verkauft der Volksmusikstar 1200 Erinnerungsstücke – darunter sogar das Ehebett, in dem er mit seiner Hannelore nächtigte.

Hannelore und Heino waren über 40 Jahre verheiratet. Drei Jahre nach ihrem Tod lässt der Volksmusikstar nun viele gemeinsame Erinnerungsstücke versteigern.

Über 40 Jahre war Volksmusikstar Heino mit seiner Hannelore verheiratet, bis die ehemalige Schauspielerin im November 2023 ihre Augen für immer schloss. In seiner Ehe hatte das glamouröse Paar zahlreiche Erinnerungsstücke angehäuft. Diese und noch viel mehr aus dem Leben von Heino und Hannelore kommen jetzt unter den Hammer. Warum er sich von Andenken an seine verstorbene Ehefrau trennt, hat der Sänger nun verraten.

Ehebett von Heino und Hannelore wird versteigert

Antiquitäten, Schmuck, Accessoires und persönliche Möbelstücke werden seit Sonntag (11. Oktober) auf der österreichischen Plattform " " angeboten. Unter den 1200 Inseraten ist auch das persönliche Ehebett von Heino und seiner Hannelore zu finden, das mit einem Rufpreis (Startpreis) von 2000 Euro beginnt. "Die Maßanfertigung aus einer venezianischen Manufaktur stand rund 20 Jahre in der früheren Villa des Paares in Florida, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde", teilt Heinos Manager Helmut Werner mit.

Das Ehebett von Heino und seiner verstorbenen Hannelore wird für ein Startgebot von 2000 Euro versteigert. © Benedict Bartsch

Erinnerungsstücke an verstorbene Hannelore unterm Hammer

Zu den teuersten Versteigerungsobjekten zählen mit 25.000 Euro Heinos Bentley-Limousine und mit 10.000 Euro Hannelores BMW-Cabrio. Volksmusiker Heino will sich auch von den vielen Handtaschen seiner verstorbenen Ehefrau trennen. Die meisten der 109 Modestücke werden für einen Rufpreis von einem Euro angeboten. Teile von bekannten Luxusmarken wie MCM, Louis Vuitton oder Philipp Plein starten jedoch mit höheren Geboten von 100 bis 260 Euro. Die Auktion endet am 19. November.

Die große Sammlung von Luxus-Handtaschen von Hannelore Kramm kommt unter den Hammer. © Benedict Bartsch

Heino ganz emotional: "Das war ein Teil unseres Lebens"

Warum will sich Heino von so vielen besonderen Stücken trennen? "Vieles ist mit persönlichen Erinnerungen verbunden", erklärt der Volksmusiker dazu. "Das war ein Teil unseres Lebens, von dem ich mich hier trenne. Aber bevor es irgendwo verstaubt, gebe ich es doch lieber an Menschen ab, die Freude daran haben."

2023 musste sich Heino von seiner geliebten Ehefrau verabschieden. Hannelore Kramm, die in jungen Jahren auch als Schauspielerin und Sängerin aufgetreten war, verstarb an einem plötzlichen Herzstillstand. Ihre letzte Ruhe hat sie auf dem Friedhof in Kitzbühel gefunden.